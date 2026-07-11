A fost ales cel mai bun film din toate timpurile. Filmul „Nașul” se află pe locul doi

A fost ales cel mai bun film din toate timpurile. Revista de cinema The Empire a publicat un nou clasament al celor mai bune 100 de filme din toate timpurile. Pe primul loc se află producția „Fălci” („Jaws”), regizată de Steven Spielberg, în timp ce „Nașul”, cu Al Pacino în distribuție, ocupă poziția a doua. Ierarhia a fost realizată pe baza voturilor cititorilor și a opiniilor criticilor publicației.

Revista de specialitate The Empire a publicat o nouă ediție a clasamentului celor mai bune 100 de filme realizate vreodată, iar alegerea de pe primul loc i-a surprins pe numeroși pasionați de cinematografie.

Publicația a desemnat „Fălci” („Jaws”), lungmetrajul regizat de Steven Spielberg în 1975, drept cea mai importantă producție din istoria cinematografiei.

În urma acestei alegeri, filme considerate de-a lungul timpului repere ale marelui ecran, precum „Nașul”, „The Shawshank Redemption”, „Star Wars: The Empire Strikes Back” și „Aliens”, au rămas în urma producției lui Spielberg.

„Fălci” a reprezentat al cincilea lungmetraj din cariera lui Steven Spielberg și filmul care l-a consacrat definitiv printre cei mai importanți regizori ai generației sale.

Scenariul, semnat de Carl Gottlieb după romanul lui Peter Benchley, urmărește povestea unei comunități dintr-un oraș american care este terorizată de atacurile unui mare rechin alb.

Dincolo de succesul înregistrat la lansare, criticii consideră că adevărata moștenire a filmului constă în impactul pe care l-a avut asupra industriei cinematografice. „Fălci” este văzut drept producția care a lansat conceptul de blockbuster de vară și a schimbat modul în care marile studiouri programează lansările spectaculoase din sezonul estival.

Realizarea filmului a fost una dificilă. „Fălci” a fost primul lungmetraj filmat direct în ocean, iar condițiile de producție au provocat întârzieri și costuri suplimentare.

Steven Spielberg a depășit de mai multe ori bugetul stabilit și a petrecut pe platoul de filmare mult mai mult timp decât fusese planificat inițial. În final, însă, producția a devenit un succes uriaș de box-office și unul dintre cele mai influente filme ale anilor '70.

La gala Premiilor Oscar din 1976, „Fălci” a primit patru nominalizări, inclusiv la categoria „Cel mai bun film”. Trofeul a fost câștigat însă de „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, decizie pe care mulți cinefili o consideră și în prezent una dintre cele mai controversate din istoria Academiei.

Potrivit listei publicate de The Empire, primele cinci poziții sunt ocupate de:

„Jaws” („Fălci”) – 1975; „The Godfather” („Nașul”) – 1972; „The Shawshank Redemption” – 1994; „Star Wars: The Empire Strikes Back” – 1980; „Aliens” – 1986.

„Nașul” continuă să fie considerat unul dintre filmele care au redefinit cinematografia modernă, îmbinând succesul de public cu aprecierea criticilor. Replica „O să-ți fac o ofertă pe care nu o poți refuza” și scena cu capul de cal au devenit simboluri ale culturii pop.

Pe locul al treilea se află „The Shawshank Redemption”, adaptarea după o povestire de Stephen King, care spune povestea lui Andy Dufresne, condamnat pe nedrept pentru uciderea soției sale și considerat unul dintre cele mai emoționante filme realizate vreodată.

„Star Wars: The Empire Strikes Back”, aflat pe poziția a patra, este apreciat de numeroși fani drept cel mai reușit episod al francizei create de George Lucas, datorită poveștii și momentelor memorabile.

Top cinci este încheiat de „Aliens”, continuarea regizată de James Cameron după filmul lui Ridley Scott, considerată de critici unul dintre cele mai bune sequel-uri și unul dintre cele mai apreciate filme de acțiune din istorie.

Pentru actualizarea listei celor mai bune 100 de filme din toate timpurile, prima revizuire importantă din ultimii aproape cinci ani, revista The Empire a solicitat și opinia cititorilor.

În 2025, publicația i-a invitat să nominalizeze cele 20 de filme care i-au inspirat, i-au impresionat sau le-au provocat cele mai puternice emoții, iar peste 1.000 de răspunsuri au fost trimise redacției.

Ulterior, voturile au fost transformate în punctaje ponderate și analizate împreună cu opiniile criticilor și colaboratorilor revistei, rezultând clasamentul care reunește producții din epoci, genuri și țări diferite, considerate de The Empire cele mai importante filme realizate vreodată.