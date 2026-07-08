Serialul cu tematică medicală „The Pitt” și comedia de succes „Hacks”, ce prezintă aventurile pline de umor ale unei actrițe veterane de stand-up, s-au instalat confortabil în fruntea nominalizărilor pentru prestigioasele premii Primetime Emmy. Considerate pe bună dreptate echivalentul premiilor Oscar în industria de televiziune din Statele Unite, nominalizările din acest an anunță o competiție extrem de strânsă, informează AFP.

„The Pitt” a reușit să adune nu mai puțin de 25 de nominalizări, pornind ca mare favorit la categoria „cel mai bun serial TV dramatic”. Pe de altă parte, producția „Hacks” nu se lasă mai prejos și a obținut 24 de nominalizări, inclusiv la categoria „cel mai bun serial TV de comedie”. În zona miniseriilor, producția „Beef” domină autoritar, fiind selectată la 16 categorii diferite.

Considerat de critici și de public o combinație spectaculoasă între legendarele producții „Spitalul de urgență” și „24 de ore”, „The Pitt” a fost deja desemnat cel mai bun serial TV dramatic anul trecut. Succesul său se datorează ritmului alert și unei intrigi extrem de bine scrise și documentate, care urmărește, oră cu oră, activitatea intensă a personalului medical din secția de urgențe a unui spital din Pittsburgh, Pennsylvania.

Cel de-al doilea sezon al serialului aduce în prim-plan o serie de subiecte de actualitate. Acesta include secvențe în care agenți ai poliției de imigrație din Statele Unite aduc o femeie rănită la urgențe și face aluzii directe la amenințările tot mai mari ce planează asupra cercetărilor medicale din cauza reducerilor bugetare operate de administrația Trump.

În acest context, Noah Wyle, cel care îi dă viață remarcabilului șef al secției de urgență – o secție complet copleșită de numărul uriaș de intervenții medicale –, pornește ca favorit cert în cursa pentru câștigarea trofeului Emmy la categoria „cel mai bun actor într-un serial TV dramatic”.

Cu toate acestea, dominația absolută a serialului „The Pitt” ar putea fi pusă în pericol de un nou-venit care promite să schimbe regulile jocului: „Pluribus”, o producție care a strâns deja 18 nominalizări.

Imaginat de celebrul creator al producției „Breaking Bad”, Vince Gilligan, serialul „Pluribus” a făcut imediat senzație datorită scenariului său distopic. Producția oferă telespectatorilor o reflecție profundă și ambițioasă asupra presiunii constante pe care societatea o pune asupra individului pentru a fi fericit.

Povestea din „Pluribus” urmărește calvarul unei scriitoare mizantrope, singura imună la un virus straniu care a transformat aproape întreaga omenire, aducându-i pe oameni într-o stare de fericire și beatitudine absolută. După ce a fost recompensată cu un Glob de Aur în luna ianuarie, protagonista serialului, Rhea Seehorn, este considerată în prezent marea favorită la câștigarea premiului Primetime Emmy la categoria „cea mai bună actriță într-un serial TV dramatic”.

În aceeași categorie extrem de disputată pentru „cel mai bun serial TV dramatic” se mai află și alte titluri de renume, precum drama politică „The Diplomat”, foiletonul de spionaj „Slow Horses” și producția fantasy „A Knight of the Seven Kingdoms” – a cărei acțiune este plasată cu un secol înaintea evenimentelor din legendarul serial „Game of Thrones”. Toate aceste trei producții au obținut câte nouă nominalizări fiecare.

În ceea ce privește producțiile de comedie, nominalizările anunțate anticipează un duel spectaculos între un titlu deja consacrat și o noutate extrem de seducătoare.

Ultimul sezon din „Hacks”, un serial savuros despre conflictul dintre generații, construit în jurul relației dintre o actriță venerabilă de stand-up și tânăra ei asistentă, se află în fruntea listei. Vedeta acestei producții, Jean Smart – care interpretează magistral rolul unei mari dive a spectacolelor de stand-up aflată în momente de cumpănă –, are deja în palmares patru premii Primetime Emmy pentru acest rol și a fost nominalizată din nou.

Însă această comedie de mare succes, produsă de HBO Max, este amenințată serios și urmată la mică distanță de „Widow's Bay”, un serial nou-nouț cu un umor nebunesc, produs de Apple TV, care a adunat 19 nominalizări.

În această producție, Matthew Rhys strălucește în rolul primarului excentric al unei insule din New England, extrem de dornic să stimuleze cu orice preț turismul pe acea bucată de stâncă izolată și acoperită de ceață, un loc despre care localnicii sunt convinși că este blestemat și bântuit.

În fața acestor doi mari favoriți ai categoriei de comedie, concurența rămâne la un nivel extrem de ridicat. Printre pretendenții cu șanse reale se numără cel de-al treilea sezon al serialului „Shrinking” (9 nominalizări). Îndrăgitul său duo de terapeuți, interpretați de Jason Segel și Harrison Ford, oferă candidați serioși la premiile Emmy pentru „cel mai bun actor într-un serial TV de comedie”, respectiv „cel mai bun actor în rol secundar într-un serial TV de comedie”.

De asemenea, serialul cu specific culinar „The Bear” (8 nominalizări) se află și el în cursă, deși sezonul său final a generat opinii extrem de divizate în rândul criticilor de specialitate.

Categoria dedicată miniseriilor TV, adică producțiilor cu un număr limitat de episoade, va fi și ea urmărită cu sufletul la gură, mai ales după succesele fenomenale obținute în anii precedenți de producții precum „Adolescence” și „Baby Reindeer”.

În acest an, miniseria care a stârnit cele mai multe discuții este „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”. Acest foileton TV prezintă tragica și intensa poveste de dragoste dintre fiul președintelui american asasinat și soția sa, o femeie smulsă din anonimat și propulsată direct sub luminile reflectoarelor în anii 1990, înainte ca destinele lor să fie curmate brusc într-un accident aviatic. Producția a devenit rapid cel mai vizionat serial pe platforma Disney+.

Cu toate acestea, miniseria a obținut doar șase nominalizări și pornește cu un dezavantaj considerabil în fața producției „Beef” (16 nominalizări). Devenit o adevărată antologie despre ranchiuna umană, cel de-al doilea sezon al producției „Beef” pune în scenă trei cupluri burgheze prinse într-o rețea complexă de șantaj și tactici ostile.

Cea de-a 78-a gală de decernare a premiilor Primetime Emmy Awards va avea loc pe 14 septembrie la Los Angeles. Evenimentul va fi prezentat de Mariska Hargitay, celebra actriță care a devenit extrem de populară la nivel mondial datorită rolului său principal din serialul de televiziune „Law & Order: Special Victims Unit”.