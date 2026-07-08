Președintele american Donald Trump a anunțat că armistițiul dintre Statele Unite și Iran s-a încheiat. Liderul de la Casa Albă a afirmat că nu mai consideră utile negocierile cu Teheranul și a comentat atacurile lansate de armata americană în noaptea de marți spre miercuri.

Întrebat de jurnaliști dacă armistițiul cu Iranul mai este în vigoare, președintele american a răspuns: „Este o întrebare foarte interesantă, Pentru mine, cred că s-a terminat. Nu vreau să mai am de-a face cu ei.”

Trump a continuat spunând că va discuta cu negociatorii americani, însă și-a exprimat scepticismul privind continuarea dialogului.

„Din punctul meu de vedere s-a terminat. Voi vorbi cu negociatorii noştri. Ei vor să negocieze. Din punctul meu de vedere este doar o pierdere de timp să negociem cu ei.”

Statele Unite și Iranul au semnat, la 17 iunie, un protocol al unui acord care a pus capăt confruntărilor armate dintre cele două state și a deschis o perioadă de 60 de zile de negocieri pentru încheierea unui acord de pace.

În noaptea de marți spre miercuri, armata americană a lansat o serie de atacuri asupra unor obiective din Iran, ca represalii după tirurile iraniene îndreptate împotriva a trei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz. În cadrul unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, desfășurată la Ankara, Donald Trump a declarat că operațiunea militară americană a fost una de amploare.

„Sunt bolnavi. Ceva nu e în regulă cu ei. Noi le-am spus «duceţi-vă şi făceţi-vă funeraliile», iar în loc de asta ei au început să tragă cu obuze şi rachete în nave ieri (marţi). Aşa că i-am lovit foarte puternic azi noapte.”

Potrivit lui Donald Trump, loviturile americane au fost mult mai puternice decât atacurile lansate de partea iraniană.

„Aceste atacuri au fost de 20 de ori mai puternice” decât atacurile prin care au răspuns iranienii, a declarat președintele american. „Le-am spus: de fiecare dată când loviţi, lovim şi noi. Şi bineînţeles că joacă murdar şi se iau de toată lumea.”

Donald Trump a continuat seria declarațiilor la adresa Iranului și a susținut că relațiile dintre cele două state au ajuns într-un punct fără perspectivă.

„Aşa că noi nu-i placem, eu nu-i plac, iar ei sunt nişte oameni răi.”

Președintele american a afirmat că Statele Unite au pierdut prea mult timp în relația cu Iranul și că un acord de pace ar fi trebuit încheiat cu mult timp în urmă.

„Eu nu cred că ei habar n-au ce dracu' fac.”

În încheiere, Trump a lansat noi acuzații la adresa regimului iranian.

„Ăştia sunt nişte oameni răi, bolnavi şi trebuie să scăpăm de ei. Ei sunt un cancer. Sunt cancer. Şi ştii ce faci? Trebuie să scapi de cancer din timp.”