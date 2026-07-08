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Trump, nemulțumit de aliații NATO după atacurile asupra Iranului. Ce i-a răspuns Mark Rutte

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Trump, nemulțumit de aliații NATO după atacurile asupra Iranului. Ce i-a răspuns Mark RutteMark Rutte. Sursa Foto: Dreamstime
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Din cuprinsul articolului

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a încercat să tempereze tensiunile provocate de declarațiile președintelui american Donald Trump, care și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa sprijinului oferit de aliații Alianței în conflictul militar declanșat de Statele Unite împotriva Iranului.

La sosirea la summitul liderilor NATO de la Ankara, Rutte a afirmat că nemulțumirea Washingtonului nu este îndreptată împotriva întregii Alianțe, ci vizează doar situații punctuale.

Rutte: Dezamăgirea SUA nu privește întreaga Alianță

Întrebat despre criticile formulate de Donald Trump, secretarul general al NATO a declarat că acestea trebuie privite în context și nu reprezintă o acuzație la adresa tuturor statelor membre.

„Știm că dezamăgirea Statelor Unite în ceea ce privește Iranul are legătură cu cazuri izolate”, a spus Mark Rutte înaintea reuniunii liderilor NATO.

Declarația vine după ce președintele american a reproșat aliaților că nu au oferit sprijin militar în timpul operațiunilor desfășurate împotriva Iranului.

Donald Trump: „Am fost foarte dezamăgit de NATO”

Cu o zi înainte, Donald Trump și-a reiterat criticile la adresa Alianței Nord-Atlantice, afirmând că Statele Unite nu au beneficiat de sprijinul pe care îl așteptau din partea partenerilor europeni.

Liderul de la Casa Albă a declarat că participarea sa la summitul din Ankara s-a datorat și relației personale cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, sugerând că în alte condiții ar fi putut renunța la deplasare.

Trump a susținut că Statele Unite au suportat, de-a lungul anilor, costuri uriașe pentru apărarea Europei, fără a primi un sprijin similar atunci când au avut nevoie.

„Noi îi ajutăm de foarte mult timp, dar nu sunt sigur că ei vor fi acolo pentru noi”, a afirmat președintele american, făcând referire la aliați precum Regatul Unit, Franța, Germania și Italia.

El a adăugat că a urmărit inclusiv să testeze disponibilitatea partenerilor de a sprijini Washingtonul într-o situație de criză.

Trump 250

Trump 250 / sursa foto: captura video

Șeful NATO susține reacția militară a Statelor Unite

Mark Rutte a comentat și ultimele atacuri lansate de Statele Unite asupra unor obiective din Iran, apreciind că reacția Washingtonului a fost justificată.

Potrivit secretarului general al NATO, încălcarea armistițiului de către Iran a impus un răspuns ferm din partea Statelor Unite.

Rutte a declarat că, în opinia sa, intervenția militară americană a fost „absolut necesară”, argumentând că respectarea unui acord de încetare a focului presupune consecințe atunci când una dintre părți îl încalcă.

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