„Este foarte important pentru România că în proiectul de declarație NATO se menționează Articolul 5 și legătura transatlantică.

Este un bilanț față de anul trecut, dacă cheltuielile militare au crescut, iar răspunsul este da.

Sunt lansate mai multe proiecte care să dinamizeze producția de echipamente.

Este important că în proiectul de declarație se menționează amenințarea rusă, deci, implicit, flancul estic. Noi o să cerem menționarea în declarație a Mării Negre.

Parte din producția de echipamente se va face în România. Un alt proiect este Banca pentru Apărare, unde noi suntem fondatori. Va avea un sediu principal în Canada și sedii secundare în România și în țările baltice.

Am avut o discuție ieri cu o echipă de senatori americani. Am discutat despre NATO și despre relația bilaterală, unde ne interesează continuarea prezenței militare a Statelor Unite în România. Am vorbit despre extinderea Bazei Mihail Kogălniceanu și despre prezența companiilor americane în România.”

Sumiitul NARO de la Ankara

Președintele României, Nicușor Dan, participă miercuri la Summitul NATO organizat la Ankara, unde va susține continuarea sprijinului aliaților pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea apărării pe Flancul Estic. În cadrul reuniunii șefilor de stat și de guvern ai Alianței, șeful statului va aduce în discuție și impactul acțiunilor Rusiei asupra securității regionale, inclusiv asupra României.

Administrația Prezidențială a anunțat că Summitul NATO de la Ankara reprezintă al doilea astfel de eveniment găzduit de Turcia, după reuniunea din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de stat aliat. Din acest motiv, reuniunea are și o semnificație simbolică pentru țara noastră.

Potrivit Administrației Prezidențiale, agenda summitului include reuniunea la nivel înalt a Consiliului Nord-Atlantic, precum și mai multe evenimente conexe la care vor lua parte și partenerii NATO. La finalul reuniunii vor fi adoptate mai multe documente oficiale, inclusiv Declarația Summitului.

„Liderii Alianţei se reunesc la Ankara într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei şi a evoluţiilor din Orientul Mijlociu. În acest context, Aliaţii vor pune accentul pe menţinerea unităţii transatlantice şi pe reconfirmarea priorităţii acordate apărării colective", transmit oficialii Administraţiei Prezidenţiale.

Administrația Prezidențială a anunțat că discuțiile dintre liderii Alianței vor viza îndeplinirea angajamentelor privind majorarea bugetelor pentru apărare, asumarea unor responsabilități mai mari de către statele europene, continuarea sprijinului pentru Ucraina și consolidarea capacităților operaționale și industriale ale NATO prin dezvoltarea industriei de apărare și a inovării tehnologice.

"În cadrul Summitului, Preşedintele Nicuşor Dan va reconfirma statutul ţării noastre de Aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidenţiind contribuţiile naţionale pe toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii. De asemenea, Preşedintele României va accentua importanţa continuării sprijinului Aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre şi întărirea posturii de descurajare şi apărare în mod unitar pe Flancul Estic. Nu în ultimul rând, Preşedintele Nicuşor Dan va atrage atenţia asupra consecinţelor pe care acţiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent, în acest context, pe necesitatea consolidării apărării aeriene şi maritime", mai arată aceeaşi sursă.

În marja Summitului NATO, președintele Nicușor Dan va avea și o serie de întâlniri bilaterale cu lideri participanți la reuniune.

Tot miercuri, partenera șefului statului, Mirabela Grădinaru, va participa la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdoğan, la Palatul Prezidențial Çankaya Köşkü.