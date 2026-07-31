Actorul britanic Tom Chadbon, cunoscut publicului pentru rolurile din serialul „Doctor Who”, filmul „Casino Royale” și producția HBO „Game of Thrones”, a murit la vârsta de 80 de ani, potrivit publicației ibtimes.co.uk.

Anunțul a fost făcut în această săptămână de compania britanică Fantom Events, colaboratoare apropiată a actorului.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Fantom Events l-a descris pe Chadbon drept „o prezență familiară pentru mulți datorită numeroaselor sale roluri din televiziune și film” și a transmis condoleanțe familiei.

Moartea actorului marchează dispariția unei figuri apreciate a teatrului și televiziunii britanice, după o carieră care s-a întins pe aproape cinci decenii.

Născut la 27 februarie 1946, în Luton, Bedfordshire, Tom Chadbon a studiat actoria la Royal Academy of Dramatic Art (RADA), una dintre cele mai prestigioase școli de profil din Marea Britanie.

Pentru mulți fani, numele său rămâne legat de universul „Doctor Who”. În 1979 a interpretat detectivul Duggan în episodul „City of Death”, alături de Tom Baker. Povestea, desfășurată la Paris și construită în jurul unui complot privind furtul tabloului „Mona Lisa”, a atras peste 16 milioane de telespectatori și rămâne cel mai urmărit episod din istoria serialului.

Actorul a revenit în franciză în 1986, în episodul „The Mysterious Planet”, unde l-a interpretat pe Merdeen, șeful gărzilor de pe planeta Ravolox. Ulterior, și-a continuat colaborarea cu universul „Doctor Who” prin numeroase producții audio.

Dincolo de succesul din „Doctor Who”, Tom Chadbon a avut o filmografie bogată. A jucat în producții precum „The Alf Garnett Saga”, „Juggernaut”, „Tess” și „Shooting Fish”.

În 2006 a avut o apariție în „Casino Royale”, primul film din seria James Bond cu Daniel Craig în rol principal, unde a interpretat un broker de bursă.

Ultimul său rol de televiziune a venit în 2017, în sezonul al șaptelea al serialului „Game of Thrones”, unde l-a interpretat pe Înaltul Septon Maynard.

De-a lungul carierei, Chadbon a mai apărut în seriale cunoscute precum „Blake's 7”, „Heartbeat”, „Foyle's War”, „Silent Witness”, „Holby City”, „The Bill”, „Father Brown”, „Midsomer Murders”, „Casualty” și „The Memoirs of Sherlock Holmes”.

Cariera actorului nu a fost lipsită de momente controversate. În 1995, interpretarea procurorului Lenny Monk în drama BBC „Crown Prosecutor” a atras critici după difuzarea unui episod în care personajul părea să influențeze martorii, situație pe care reprezentanții serviciului britanic de urmărire penală au precizat că nu reflectă practica reală.

În 2008, un alt rol controversat a fost cel al parlamentarului corupt Paul Sagger din ediția specială „Moving Targets” a serialului „The Bill”, producție care a generat reacții din partea politicianului George Galloway.

Pe lângă activitatea din fața camerelor, Tom Chadbon a avut o carieră solidă în teatru. Debutul său pe scenă a avut loc în 1967, în spectacolul „Galileo”, montat la Phoenix Theatre din Leicester.

Ulterior a evoluat pe scene importante din Marea Britanie, inclusiv la Bristol Old Vic, National Theatre și în teatrele din West End-ul londonez.

În plan personal, actorul a fost căsătorit mai întâi cu Deborah, fiica celui de-al doilea viconte Leathers, iar din 1977 cu creatoarea de modă Jane Hennessy. A avut doi fii și două fiice.

Tom Chadbon a construit o carieră remarcabilă în teatru, film și televiziune, fiind asociat cu unele dintre cele mai cunoscute producții britanice din ultimele decenii.

Rolurile sale din „Doctor Who”, „Casino Royale” și „Game of Thrones” rămân printre cele mai reprezentative pentru publicul internațional.