Fotbalul italian este în doliu după moartea lui Franco Baresi, legenda lui AC Milan și unul dintre cei mai valoroși fundași ai tuturor timpurilor. Clubul rossonero a anunțat vineri dispariția fostului căpitan, care avea 66 de ani.

Baresi și-a petrecut întreaga carieră de jucător la AC Milan, devenind unul dintre simbolurile clubului. Debutând în 1977, el a rămas pe San Siro până la retragerea din activitate, în 1997, perioadă în care a disputat 716 meciuri oficiale și a înscris 33 de goluri.

Originar din Travagliato, fostul internațional italian a făcut parte din lotul care a cucerit Cupa Mondială din 1982, chiar dacă nu a evoluat în timpul turneului final. De-a lungul carierei a adunat 81 de selecții și un gol pentru naționala Italiei, iar în 1994 a fost unul dintre liderii echipei care a ajuns în finala Campionatului Mondial, pierdută dramatic în fața Braziliei după loviturile de departajare.

Recunoscut pentru inteligența tactică, eleganța și capacitatea de a construi jocul din apărare, Baresi a schimbat modul în care era privit rolul de libero, transformându-l dintr-un simplu apărător într-un fotbalist implicat activ în faza ofensivă.

„Întotdeauna am avut această aspiraţie. La începutul carierei mele, când fotbalul favoriza apărarea individuală, m-am simţit puţin înăbuşit”, declara el într-un interviu acordat publicației L'Équipe în 2022.

Deși măsura doar 1,76 metri, o înălțime modestă pentru un fundaș central, Baresi a compensat prin anticipație, tehnică și o excelentă citire a jocului. Curios este că, în adolescență, fusese refuzat de Inter Milano și Atalanta înainte ca AC Milan să-i ofere șansa afirmării.

Fidelitatea sa față de club a devenit legendară. A rămas alături de Milan inclusiv în perioadele dificile, când echipa a fost retrogradată de două ori în Serie B, refuzând să plece chiar și atunci când avea oferte importante. Ulterior, sub conducerea lui Silvio Berlusconi și Arrigo Sacchi, a devenit căpitanul uneia dintre cele mai puternice echipe din istoria fotbalului european.

În tricoul rossonero a cucerit șase titluri de campion al Italiei și trei Cupe ale Campionilor Europeni, în 1989, 1990 și 1994. Performanțele sale individuale au fost răsplătite cu locul secund în clasamentul Balonului de Aur din 1989, includerea în prestigioasa listă FIFA 100 în 2004 și primirea unui loc în Hall of Fame-ul Fotbalului Italian, în 2013.

Respectul de care s-a bucurat la Milan a fost atât de mare încât tricoul cu numărul 6 a fost retras definitiv după retragerea sa. Stilul și personalitatea lui au influențat generațiile următoare de fundași, inclusiv pe Paolo Maldini, care avea să-i devină succesor și simbol al clubului.

Problemele de sănătate au apărut în 2025, când Baresi a fost operat pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar. A urmat un tratament intensiv de imunoterapie și a revenit pentru scurt timp în spațiul public în toamna aceluiași an, fiind primit cu ovații pe stadionul San Siro și susținut permanent de suporterii și conducerea clubului.

După încheierea carierei de jucător, a avut o scurtă experiență ca director de fotbal la Fulham, în 2002, însă cea mai mare parte a activității sale a rămas legată de AC Milan. A ocupat mai multe funcții în cadrul clubului, de la antrenor al echipei Primavera și responsabil cu dezvoltarea tinerilor până la vicepreședinte onorific, poziție pe care a primit-o în 2020.

Prin dispariția lui Franco Baresi, AC Milan și fotbalul mondial pierd nu doar unul dintre cei mai mari fundași din istorie, ci și un simbol al loialității, eleganței și profesionalismului.