Jose Mourinho, unul dintre cei mai cunoscuți și titrați antrenori din fotbalul mondial, va fi protagonistul unui documentar produs de Netflix. Seria, intitulată simplu „Mourinho”, va fi lansată pe 11 august și va prezenta cele mai importante momente din cariera tehnicianului portughez, de la începuturile sale până la cele mai recente provocări.

Documentarul este structurat în mai multe episoade și își propune să ofere o imagine amplă asupra traseului profesional și a moștenirii lăsate de antrenorul portughez în fotbalul internațional.

Producția urmărește ascensiunea lui Jose Mourinho, considerat unul dintre cei mai importanți antrenori ai secolului XXI. Sunt prezentate performanțele obținute la FC Porto, perioada petrecută la Inter Milano, precum și anii în care a condus Real Madrid.

Serialul trece în revistă și etapele mai dificile ale carierei sale, inclusiv experiențele de la Tottenham și AS Roma, precum și schimbările frecvente de club din ultimul deceniu.

L'ascension folle de l'un des meilleurs entraîneurs de football au monde. Le documentaire MOURINHO, prochainement. pic.twitter.com/I6KaMUJvsI — Netflix France (@NetflixFR) July 13, 2026

Lansarea documentarului coincide cu începutul unei noi etape în cariera lui Jose Mourinho. În luna iunie, Real Madrid a anunțat oficial revenirea tehnicianului portughez pe banca echipei, după o pauză de 13 ani.

Mourinho a semnat un contract valabil pentru următorii trei ani și și-a început oficial activitatea odată cu debutul pregătirii de vară, pe 13 iulie.

În primul său mandat la Real Madrid, între 2010 și 2013, portughezul a cucerit un titlu de campion al Spaniei, o Cupă a Regelui și o Supercupă a Spaniei.

Înaintea începerii pregătirilor pentru noul sezon, Mourinho a declarat că obiectivul său este reconstruirea „culturii” clubului, după ce Real Madrid a încheiat al doilea sezon consecutiv fără să câștige un trofeu major.

Documentarul „Mourinho” va fi disponibil pe Netflix începând cu 11 august, oferind imagini și momente din întreaga carieră a antrenorului portughez.