Pescobar, de partea lui Cătălin Botezatu în scandalul influencerilor

„La mine în locații nu vreau să aud de influenceri de food, cu excepția unora”, susține Paul Nicolau, patronul lanțului de restaurante Taverna Racilor, cunoscut drept Pescobar. Omul de afaceri a intervenit după declarațiile făcute de Cătălin Botezatu la adresa influencerilor și afirmă că designerul a fost sincer.

Scandalul a pornit după ce Cătălin Botezatu a lansat un val de critici legate de modul în care aceste persoane își câștigă existența. Creatorul de modă a pus sub semnul întrebării impactul real pe care aceștia îl au.

„Ce influenceri? Cine sunt influencerii? Terminați-vă cu prostiile astea. În afară de 3-4-5 fete… care influenceri? Atârnători? Papagali? Ce? Cine sunt acești influenceri? Fetele astea botoxate, cu sânii atât de Mari, care vin la un eveniment să promoveze evenimentul și mai iau și bani…”, a arătat el.

Cătălin Botezatu a continuat șirul criticilor.

Cătălin Botezatu a continuat șirul criticilor și i-a numit „atârnători” pe unii dintre cei care se prezintă drept influenceri.

„Se promovează pe ele. Pe bune? Cine sunteți voi? Ce lăsați în urma voastră? Care influencerițe? Care influenceri? Aveți vreo responsabilitate? Dați de mâncare cumva unei familii? Aveți vreun job? Terminați cu influencerițele, că mă apucă crizele. Când o să dau nume, o să dau cu ei de pământ. Ăștia sunt atârnători”, a spus Cătălin Botezatu.

După declarațiile creatorului de modă, Pescobar a intervenit și a afirmat că Botezatu a spus lucrurilor pe nume. Omul de afaceri susține că își păstrează aceeași poziție și în domeniul său, cel al restaurantelor, unde spune că nu colaborează cu toți influencerii.

„Prietenul meu, Cătălin Botezatu, a fost sincer, atâta tot. O opinie a ceea ce se autointitulează influcerii. Eu reușesc să am atât de mult hate pentru că îmi păstrez normalitatea și am zis că la mine în locații nu vreau să aud de influenceri de food, cu excepția unora”, a afirmat el.

Omul de afaceri a explicat că, din punctul său de vedere, influența asupra publicului se construiește în timp și nu depinde doar de prezența pe rețelele sociale.

„Eu spun doar pe categoria mea, că nu are cum un pișpirel din ăsta de 19-20 de ani care abia s-a urcat de două ori în Tarom și nu a văzut nimic, dacă îl bate vântul de două ori îl dărâmă, nu are cum să fie influencer. De ce? Eu când mergeam la club, acum 20 de ani, eram rege, iar acum dacă merg la club, tot rege sunt. Acum 20 de ani nu era social media”, a spus Pescobar.