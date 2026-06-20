Un fals documentar difuzat în Marea Britanie în 1977 continuă să alimenteze teorii ale conspirației aproape cinci decenii mai târziu, inclusiv speculațiile recente privind dispariția unor oameni de știință din domeniile aerospațial și nuclear din Statele Unite.

Subiectul a revenit în atenția publică după ce mai multe publicații și influenceri online au susținut că o serie de decese și dispariții ale unor cercetători ar indica existența unui complot secret legat de tehnologii avansate și fenomene aeriene neidentificate.

Potrivit unei analize publicate de The Guardian, multe dintre aceste afirmații au fost demontate de specialiști, însă ele își au rădăcinile într-o producție de televiziune britanică devenită celebră: „Alternative 3”.

Pe 20 iunie 1977, postul ITV a difuzat ceea ce părea a fi o ediție a unei emisiuni de investigație numite „Science Report”. Materialul prezenta presupusa dispariție a unor oameni de știință britanici și susținea că marile puteri ale lumii dezvoltaseră în secret un plan pentru salvarea omenirii de efectele schimbărilor climatice.

Potrivit scenariului, Statele Unite și Uniunea Sovietică colaborau pentru implementarea „Alternativei 3”, un proiect care presupunea construirea unei baze pe Lună și, ulterior, a unei colonii umane pe Marte destinată elitelor.

În poveste, cercetătorii dispăruți ar fi fost recrutați pentru acest program secret, iar cei care ar fi încercat să dezvăluie informații sensibile ar fi fost eliminați.

În realitate, emisiunea era o producție fictivă creată de scenaristul britanic David Ambrose. Programul fusese conceput ca un „mockumentary” – un documentar fals realizat într-un stil realist.

Ambrose a explicat că ideea a pornit de la preocupările legate de poluare și încălzirea globală, teme care începeau să atragă atenția publicului în anii 1970.

Pentru a conferi credibilitate producției, realizatorii au folosit imagini autentice de la NASA, interviuri regizate și o prezentare inspirată de jurnalismul de investigație al epocii.

Inițial, emisiunea trebuia difuzată de 1 aprilie, de Ziua Păcălelilor, însă programarea a fost modificată. Mulți telespectatori nu au observat indiciile care arătau că este vorba despre ficțiune și au considerat informațiile reale.

Postul ITV a primit numeroase apeluri de la persoane care cereau explicații sau își exprimau îngrijorarea.

Deși emisiunea nu a fost difuzată la scară largă în SUA, povestea a continuat să circule prin intermediul unei cărți publicate în 1978 și al comunităților interesate de teorii ale conspirației.

Ulterior, autori precum Milton William Cooper au integrat elemente din „Alternative 3” în lucrări care susțineau existența unor programe secrete guvernamentale. Cartea sa, „Behold a Pale Horse”, publicată în 1991, a devenit una dintre cele mai influente lucrări din cultura conspiraționistă americană.

În anii următori, teoria a fost asociată cu alte subiecte controversate, inclusiv presupuse programe de control mental, asasinarea președintelui John F. Kennedy și existența unor baze secrete extraterestre.

În ultimele luni, mai multe articole și videoclipuri online au susținut că cercetători implicați în programe aerospațiale sau nucleare ar fi murit în condiții suspecte.

Însă investigațiile independente au arătat că persoanele menționate proveneau din domenii foarte diferite, iar cauzele deceselor sau disparițiilor nu indicau existența unei legături comune.

Cercetătorul și autorul Mick West a subliniat că forța de muncă americană cu acces la programe clasificate din domeniile aerospațial și nuclear numără aproximativ 700.000 de persoane. Într-un grup atât de mare, statisticile normale privind mortalitatea ar conduce la mii de decese într-o perioadă de aproape doi ani, fără a implica existența unui complot.

Cu toate acestea, subiectul a fost preluat de unele figuri politice și comentatori care au sugerat posibile implicații pentru securitatea națională.

David Ambrose spune că este surprins de longevitatea poveștii pe care a creat-o în urmă cu aproape 50 de ani.

„Funcționează și astăzi”, a declarat scenaristul pentru The Guardian, observând că oamenii sunt adesea mai predispuși să accepte o explicație spectaculoasă decât să accepte că au fost induși în eroare.

Istoricii fenomenului conspiraționist consideră că succesul „Alternative 3” demonstrează cât de puternice pot deveni narațiunile care combină teme reale – precum schimbările climatice, cercetarea spațială sau secretomania guvernamentală – cu elemente fictive prezentate într-un format credibil.