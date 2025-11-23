Moarte stupidă a unui adolescent. Farsele cu furtunul de compresor ucid tot mai des

Un băiat de 15 ani din Turcia a murit după ce colegii săi i-au introdus un furtun de compresor cu înaltă presiune în rect, în încercarea de a face o „farsă”, potrivit Milliyet.

Este vorba despre un adolescent care era ucenic la o tâmplărie din Turcia. Acesta a murit după ce colegii săi i-au introdus un furtun de aer de înaltă presiune în rect. Acesta este doar cel mai recent incident în care un compresor ucide un tânăr prin explozia intestinelor.

„Gluma” sumbră a devenit mortală vineri, când Habip Aksoy și un prieten l-ar fi agresat pe Muhammed Kendirci, în vârstă de 15 ani, și i-au legat mâinile, la centrul de prelucrare a lemnului din Sanliurfa, potrivit publicației locale Milliyet.

Apoi colegii i-ar fi scos cu forța pantalonii și i-ar fi băgat un tub de compresor în anus - provocându-i leziuni grave ale organelor interne.

Kendirci a fost dus de urgență la Spitalul Universitar de Cercetare și Aplicații din Harran, unde a murit cinci zile mai târziu, a relatat Milliyet.

Habip Aksoy a fost arestat și eliberat sub supraveghere, înainte de a fi în cele din urmă reținut din nou, a adăugat publicația. Acuzațiile care i s-au adus nu au fost imediat clare.

Furtunul de aer comprimat de înaltă presiune — folosit pentru orice, de la reparații auto la șlefuire și alimentarea pistoalelor de cuie — a ucis alți doi adolescenți în ultimii ani.

În 2023, Motilal Sahu, în vârstă de 16 ani, a murit din cauza unor răni interne după ce un coleg i-a introdus un furtun de aer comprimat în rect „pentru distracție” la o fabrică din India.

Dheerajsingh Goud, în vârstă de 21 de ani, ar fi apucat furtunul mașinii de curățat și l-a împins în anusul adolescentului, lezându-i intestinele.

Acesta s-a prăbușit pe podeaua fabricii de procesare a făinii și alimentelor Poona din orașul Hadapsar și, în cele din urmă, a murit din cauza rănilor interne.

În 2017, Wesner Moreira da Silva, un tânăr de 17 ani care lucra la o spălătorie auto, a murit după ce colegii i-au introdus în anus un furtun de aer de înaltă presiune, provocând explozia intestinelor.

Thiago Giovanni Demarco Sena și Willian Enrique Larrea au fost ulterior condamnați pentru violarea și uciderea băiatului și condamnați la peste 12 ani de închisoare.