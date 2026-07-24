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Scandal între doi influenceri din Republica Moldova. Disputa despre războiul din Ucraina a devenit virală

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Scandal între doi influenceri din Republica Moldova. Disputa despre războiul din Ucraina a devenit viralăDoina Danielean și Grigore Manole / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Un schimb de replici între influencerul Grigore Manole și bloggerița Doina Danielean a stârnit reacții pe rețelele sociale, după ce cei doi au intrat într-o dispută legată de războiul din Ucraina și de poziționarea publică față de agresiunea Rusiei, potrivit UNIMEDIA.

Conflictul a pornit după ce Doina Danielean i-a reproșat lui Grigore Manole că nu a condamnat public invazia rusă. Influencerul a respins acuzațiile și a susținut că, în locul declarațiilor online, a ales să ofere sprijin concret refugiaților ucraineni, punându-le la dispoziție locuința sa din Republica Moldova și contribuind la trimiterea de ajutoare materiale.

Acuzațiile lansate de Doina Danielean

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, Doina Danielean l-a criticat pe Grigore Manole pentru lipsa unei condamnări publice a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Bloggerița a afirmat că i-a spus „Grișa” pentru că, în opinia sa, acesta „plânge de mila rușilor”. Totodată, ea a declarat că, după aproape cinci ani de război în care au murit numeroși ucraineni, Manole nu ar avea „dreptul moral” să vorbească despre compasiune față de cei implicați în conflict de partea Rusiei.

Potrivit acesteia, subiectul este încheiat din punctul său de vedere, mesajul fiind transmis cu scopul de a evidenția importanța unei poziții publice clare față de război.

Replica lui Grigore Manole

Grigore Manole a răspuns printr-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, în care a respins eticheta de „prorus”.

Acesta a declarat că nu consideră relevante condamnările publicate online și că astfel de mesaje nu influențează deciziile liderului rus Vladimir Putin. În același timp, influencerul a condamnat izbucnirea războiului, afirmând că „blestemat fie cel care a început războiul și cel care îl hrănește”.

Manole a susținut că, imediat după începerea invaziei, a oferit locuința sa din Republica Moldova unor refugiați ucraineni. Ulterior, după ce s-a stabilit în Statele Unite, spune că s-a alăturat altor moldoveni pentru a strânge fonduri și a trimite ajutoare în sprijinul persoanelor afectate de conflict.

Influencerul i-a reproșat Doinei Danielean că pune accent pe reacțiile din mediul online și a afirmat că aceasta urmărește mai degrabă atenția publicului decât sprijinirea concretă a victimelor războiului.

Disputa a continuat pe rețelele sociale

Schimbul de replici nu s-a oprit la primele declarații. Grigore Manole a publicat și înregistrările video care, potrivit acestuia, au stat la baza conflictului, iar cei doi au continuat să își răspundă reciproc pe platformele sociale.

Discuția a generat numeroase reacții din partea utilizatorilor, reflectând opiniile divergente privind modul în care persoanele publice ar trebui să se poziționeze în raport cu războiul din Ucraina și dacă declarațiile publice sunt suficiente sau trebuie însoțite de acțiuni concrete.

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