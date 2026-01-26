Monden

Cătălin Botezatu, declarații scandaloase: „90% dintre bărbați s-au gândit la cum ar fi să facă dragoste cu un bărbat"

Cătălin Botezatu. Sursa foto: Facebook
Creatorul de modă Cătălin Botezatu a explicat că în opinia lui foarte mulți dintre bărbații din ziua de azi s-au gândit sexual la un alt bărbat.

Botezatu nu se mai ascunde

Cunoscut pentru faptul că este unul dintre cei mai atractivi bărbați, dar și foarte îngrijiți, Bote a declarat la un podcast ceea ce crede el despre bărbații din ziua de azi. ”Sunt sigur, cel puțin din generațiile tinere nu există bărbat care să nu se fi gândit o secundă, cum ar fi dacă ar face dragoste cu un bărbat.

Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu. Sursa foto: Instagram

Garantez că 90% dintre ei s-au gândit. Poate greșesc. Sunt mulți, chiar și multe vedete pe care le vedeți prin platouri. Oamenii se feresc să recunoască. Răzvan Ciobanu nu s-a ferit, el a avut doar bărbați cap coadă”, a explicat designerul.

”Știu atât de multe că dacă aș vorbi ar trebui să plec”

Pe de altă parte, creatorul de modă a spus că el știe foarte informații despre foarte mulți oameni. Doar că dacă le-ar dezvălui cel mai probabil ar trebui să plece din țară. ”Eu știu atât de multe despre atât de mulți din țară că dacă le-aș spune ar trebui să plec. Am fost la show-uri, gang-bang-uri, la care se putea întâmpla orice.

Dar a fost acea limită pe care nu am depășit-o. Dacă ar fi ceva în acest sens nu m-ar deranja să spun. Sunt mulți bărbați care au familii, copii și dau fuga în altă parte pentru că la ei în suflet e altceva”, a mai spus el.

A iubit cu patos

Cătălin Botezatu a vorbit și despre trecutul lui amoros. A fost extrem de îndrăgostit de o femeie din pricina căreia a încercat chiar și să își ia viața. ”Au fost femei pentru care mi-am tăiat venele la propriu. Eu am un trecut atât de tumultuos și frumos cu femei frumoase și celebre de peste tot. Nu doar din România”, a mai declarat designerul.

