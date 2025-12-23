Cine i-a stat alături lui Cătălin Botezatu în cele mai dificile momente. Nici familia, nici vreo iubită!

Cătălin Botezatu a dezvăluit că în cele mai complicate momente din viața lui aproape de el a fost o persoană despre care nu știe foarte multă lume. Ea a fost și cea care a semnat la operațiile creatorului de modă.

Creatorul de modă a explicat că alături de el în momentele cele mai complicate i-a stat o femeie. Cea care a și semnat pentru actele lui medicale. Cei doi se pare că se cunosc de mai bine de 6 ani.

”Nu știe nimeni, dar acum află toată lumea, Eva a semnat întotdeauna pentru operațiile mele. Nu a semnat familia, nu a semnat vreo iubită, Eva viața mea a fost în mâinile mele. Și poate multă lume dacă se întreabă de ce exist și trăiesc, ei bine, asta e datorită ei. Eu spun că e îngerul meu, știi că ăsta e adevărul. Îți mulțumesc că ai apărut în viața mea și că exiști în viața mea”, a explicat designerul.

Eva Pavel este cea care l-a consiliat cu privire la intervențiile pe care le-a făcut. ”L-am cunoscut pe Cătălin într-o perioadă de cumpănă a vieții lui, în urmă cu foarte mulți ani, când a avut probleme cu inima și a fost nevoie de implantarea stenturilor. Am fost alături de el la fiecare intervenție medicală pe care a suferit-o de-a lungul anilor”, a declarat aceasta.

De asemenea aceasta a mai explicat că ea este cea care îl monitorizează. ”Ne-au legat suferința și clipele grele pentru el, iar de aici s-a născut o prietenie frumoasă, deși noi ne-am petrecut mai mult timp împreună în spitalele din străinătate decât acasă, în România.

El necesită monitorizare medicală regulată și merge periodic la control, iar eu îl însoțesc de fiecare dată – îi cunosc tot istoricul medical, știu schema de tratament pe care o urmează zilnic”, a mai spus ea.