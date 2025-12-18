Misterul fiului secret al lui Iliescu. Cine ar putea intra în posesia averii fostului președinte

Lavinia Betea, autor și lector în psihologie și istorie, a dezvăluit cine ar putea fi moștenitorul lui Ion Iliescu, având în vedere că fostul președinte și soția sa, Nina, nu au avut copii. De asemenea, ea a vorbit despre atmosfera din 22-25 decembrie 1989 și despre diversele personaje implicate în viața celor doi soți, potrivit Știripesurse.

„Ce credea, ce spunea Bârlădeanu despre această alegere? Spunea că a fost exact ca în 1945, când s-a creat conducerea Partidului Comunist. Au fost acolo niște oameni care s-au cunoscut unii pe alții și s-au adus unii pe alții, s-au chemat unii pe alții. Și au mai fost ceilalți, emanații din stradă, niște personaje care apar ca niște necunoscuți. Unul dintre aceștia este cel despre care se vorbește acum că ar fi cu adevărat moștenitorul lui Ion Iliescu, unul dintre soldații din vremea respectivă, care a fost trimis în perioada aceasta foarte tulbure, din 22-25 decembrie, să o păzească pe doamna Nina, rămasă acasă, pentru că Iliescu și Petre Roman dormeau în sediul televiziunii, iar doamna Nina rămăsese cu Ioana Pavelescu acasă.”, a afirmat istoricul în emisiunea „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”.

Lavinia Betea susține că moștenitorul lui Iliescu ar fi locuit în vila fostului președinte. Ea a făcut referire un soldat care ar fi fost foarte apropiat de familia Iliescu în timpul Revoluției și care ar fi considerat, se pare, adevăratul moștenitor al fostului președinte.

„Și acest om, un anume Răzvan, care mai târziu s-a lipit de familia Iliescu, s-a lipit de sufletul lor cu toată familia lui, despre care se spune că locuiește în vila aceea din Molière în care a stat Ion Iliescu, nu știu câte etaje are, unul sau două, el stă la etaj, familia stă la parter, și despre care se spune că toată acea familie a acelui tânăr din 1989, care probabil are și copii acum, a fost o adevărată familie pentru soții Iliescu și probabil îi va moșteni.”, a mai spus Betea.

Ion Iliescu și soția sa, Nina, nu au avut copii, însă după decesul fostului președinte, s-a vehiculat că averea ar urma să fie moștenită de bărbatul cunoscut drept „fiul secret” sau „fiul vitreg”, Mihai Bujor Sion, care a rămas orfan la o vârstă fragedă.

Iliescu nu l-a înfiat oficial, dar din 1974, după ce părinții lui Sion și-au pierdut viața într-un accident aviatic, i-a devenit tutore și mentor. Fostul președinte și tatăl „fiului vitreg” au avut o relație de prietenie apropiată.

În timpul mandatului lui Iliescu, Mihai Bujor Sion a deținut funcții publice importante. A fost șef al Cancelariei Prezidențiale și ulterior consilier prezidențial pe probleme economice. Totodată, a lucrat timp de 20 de ani în Ministerul Afacerilor Externe, ocupând posturi diplomatice în Bangkok, Manila, Los Angeles și Dubai.

Pe plan personal, Mihai Bujor Sion a fost căsătorit prima dată cu actrița Ioana Pavelescu, dar după 25 de ani de căsnicie au divorțat. În 2016, s-a recăsătorit cu Laura Maria Iordache, atunci în vârstă de 26 de ani, fost model celebru după apariția în emisiunea „Next Top Model by Cătălin Botezatu”. Cei doi au un fiu, iar Laura conduce o afacere proprie.

După întoarcerea din Filipine, aceasta a deschis o brutărie în cartierul Băneasa, care în 2024 a raportat un profit net de 77.510 lei la o cifră de afaceri de 579.208 lei, cel mai bun rezultat de la înființare.

În declarația de avere din 2021, Mihai Bujor Sion a menționat că deține un teren de 3,6 hectare la Snagov și 260.000 euro în conturi bancare. Veniturile sale anuale erau de 75.500 de dolari din salarii și 18.261 de lei din indemnizații diplomatice.