Cătălin Botezatu: Bianca nu reține apă pentru că o pierde pe la cusături

Cătălin Botezatu: Bianca nu reține apă pentru că o pierde pe la cusăturiCătălin Botezatu. Sursa foto: facebook
Cătălin Botezatu a făcut show alături de mai mulți invitați pe scena la ”La bine și la roast”, acolo unde a fost și Bianca Drăgușanu, Romanița Iovan, dar și Dana Săvuică. Toți invitații și-au spus cuvinte care mai de care mai dure.

Cătălin Botezatu, în mare formă

Creatorul de modă a început show-ul cu Bianca Drăgușanu. ”Fețele invitaților sunt problema. Eu de aia am râs. Mai puțin cea a Biancăi, că la ea nu e fața ta. Te pup! Eu am avut prezentări în toată lumea, dar în seara asta nu prezentați pentru mine niciun interes.

Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu

Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu/ Sursa foto Facebook

Am văzut mii de modele, voi nu sunteți un model pentru nimic. Râdeți de mine că fac chiloți, dar voi toți sunteți rupți în cur”, a spus creatorul de modă.

”Bianca nu reține apă pentru că o pierde pe la cusături”

”Bianca face fețe, fețe pentru că se oprează într-una. Bianca Drăgușanu este atât de slabă pentru că nu reține apă, pierde pe la cusături. Bianca cunoaște atât de multe filtre încât știe unde sunt și filtrele de poliție”, a continuat Bote.

Nici replica Biancăi nu a fost una lejeră. ”Mai pot fi bărbații după 58 de ani sexy? Și văzându-l pe Cătălin Botezatu, răspunsul este nu. El are aproape 60 de ani, dar stă cu fete 18. La vârsta lui alții își caută tensiometru el își caută iubită la Balul Bobocilor”, l-a roast-uit și blonda.

”Oamenii nu fac coadă la magazinul lui”

Nici Dana Săvuică nu s-a lăsat mai prejos. ”Lenjeria pe care Botezatu o crează este atât de strâmtă încât ca să o porți îți trebuie curaj, nu corp. Bote a fost preferatul doamnei Ceaușescu, el nu stătea la coadă la lapte și ouă.

Sursa foto: Dana Savuica / Facebook

Dar acum vremurile s-au schimbat, iar oamenii nu stau la coadă la magazinul lui. A și zis că viața l-a lovit de multe ori. Din păcate nu destul de tare încât să îl trezească”, a spus Dana Săvuică.

