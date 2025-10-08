Iubita lui Botezatu se mută din țară. Despărțirea i-a pus capac

Povestea de dragoste dintre designerul Cătălin Botezatu și tânăra fotomodel Nicolle Fota a luat sfârșit. Cei doi au trăit o relație scurtă, care nu a rezistat testului timpului, iar acum Nicolle pare hotărâtă să lase în urmă experiența și să își continue cariera în străinătate.

Relația dintre Botezatu, în vârstă de 58 de ani, și Nicolle, de doar 18 ani, a fost intens mediatizată, dar diferența de vârstă nu a fost suficientă pentru a consolida legătura. Designerul a explicat că maturitatea emoțională a fost un factor decisiv în separarea lor.

„Nu am timp să cresc copii! Nicolle e foarte drăgălașă, e o tipă foarte faină. I-am spus de la început că mie îmi plac femeile care știu ce vor. Ea este încă un copil, dar știe ce vrea. A învățat într-o perioadă scurtă multe de la mine”, a declarat designerul pentru Cancan.

După despărțire, Nicolle Fota și-a propus să își reorienteze viața personală și profesională. Fotomodelul a confirmat că va părăsi România pentru a semna un contract cu una dintre cele mai prestigioase agenții de modele din Milano.

„La noapte plec la Milano. Urmează să semnez cu o agenție foarte bună, multe reclame, proiecte. Da, în perioada aceasta m-am ocupat de book-ul meu, l-am refăcut. Este mult mai profesional. Plănuiesc asta. Vom vedea, dar da, este o opțiune”, a mărturisit Nicolle.

Tânăra a spus că a rămas în relații bune cu designerul și că acesta îi dă sfaturi. Ea a declarat că îl respectă foarte mult pe fostul iubit, chiar dacă nu mai formează un cuplu.