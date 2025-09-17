Monden

Cătălin Botezatu alături de fosta soție a lui Nuțu Cămătaru. Legătura secretă dintre designer și interlop

Cătălin Botezatu alături de fosta soție a lui Nuțu Cămătaru. Legătura secretă dintre designer și interlopCătălin Botezatu. Sursa foto: Facebook
Cătălin Botezatu nu se sfiește să se afișeze cu prietenii lui, chiar dacă uneori aceștia fac parte din lumea gri a Capitalei. Astfel că de aceasta dată a ales să fie fotografiat alături de fosta soție a lui Nuțu Cămătaru.

Botezatu nu se ascunde

Mica, așa cum este cunoscutăLidia Balint, prima soție a celebrului interlop îi este o apropiată lui Cătălin Botezatu. Cei doi nu s-au sfiit să se afișeze ocazional împreună de câțiva ani încoace. Iar acum tradiția pare doar să continue. De altfel, Bote a avut ceva treabă în trecut și cu Nuțu Cămătaru.

Numele celor doi au apărut legat de aceiași afacere pe vremea Covid. La acel moment, Bote a lămurit situația. „Îl cunosc pe Nuțu Cămătaru, îl respect. S-a înțeles total greșit. Oamenii nu înțeleg. Eu îl cunosc pe Nuțu Cămătaru, îl respect indiferent de ce spun oamenii,  fiecare om care face ceva în viață își asumă. A fost o chestie totală eronată ca informație, vis-a-vis de niște contracte pe care anumite firme de-ale noastre le-au derulat, în care eu nu am niciun fel de implicare”, explica la acel moment designerul.

”Mă onorează comparația cu Nuțu Cămătaru”

Pe de altă parte acesta a completat declarațiile cu mai multe ode la adresa lui Nuțu. Semn că cei doi nu doar că se cunosc, dar Bote, îi poartă și un anume respect.

”Nu sunt mafiot, sunt mafiot în sensul ăla bun și dacă m-ați alăturat și m-ați comparat cu Nuțu Cămătaru care e un om puternic, da, mă onorează și asta… Ce are Nuțu Cămătaru?! E om nemaipomenit! Și lui cred că i-am pus de-a lungul timpului multe chestii. O fi făcut omul ce o fi făcut, dar nu e chiar așa”, a mai spus la acel moment creatorul de modă. Ce îi leagă de fapt, nu se știe, cert este că Bote nu se dezice de el.

