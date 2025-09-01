Justitie Nuțu Cămătaru zice că n-a amenințat oamenii că îi dă la lei. „Doar o istorie inventată”







Nuțu Cămătaru spune că nu a amenințat niciodată pe nimeni că va ajunge să fie mâncat de lei, deși avea patru astfel de exemplare. De altfel, el este cel care ar fi inventat această istorie.

Nuțu Cămătaru a fost posesorul a mai mult animale exotice printre care și patru lei. Aceștia erau crescuți chiar în curtea casei sale din Rahova. Procurorii i-au găsit când au făcut o percheziție, mai ales că într-una dintre interceptări apărea că Nuțu ar fi amenințat oamenii cu faptul că îi dă la lei. Cu toate acestea, varianta interlopului este diferită.

Mai exact acesta spune că a fost doar o invenție. ”Niciodată, dar niciodată în viața mea nu am amenințat pe cineva că îi dau la lei, dar dacă dl procuror era foarte ironic. Din țigan nu m-a scos și din Ferentari… Eu am avut neșansa să nu mă nasc pe primăverii. M-am născut aici în sectorul 5 și dacă el tot m-a întrebat ce le dau să mănânce la lei.

M-am gândit eu, dacă tot sunt din Sectorul 5 unde sunt numai țigani, nu se face recensământul, mai sărea unul gardul, îl mai mânca leul și cam asta este istoria cu leul”, a explicat Nuțu Cămătaru. În 2013 acesta a rămas fără lei, dar ani mai târziu s-a apucat de lucrat cu leii în mod legal. Mai exact și-ar fi făcut un IFN.

Practic o instituție nebancară prin care împrumută oamenii cu sume a căror dobândă este colosală. În acte, potrivit informațiilor din spațiul public nu apare interlopul, ci soția lui, Claudia. Cert este că își transformase ”afacerea” de cămătărie” într-una legală, mai ales că statul permite acest lucru.

Asta deși dobânzile IFN-urilor sunt mult peste cele ale băncilor și multe dintre ele sunt percepute săptămânal. Cu toate acestea, astfel de afaceri sunt tolerate și încurajate în România