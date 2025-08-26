Monden Nuțu Cămătaru dezvăluie: L-am ajutat pe Marian Vanghelie în alegeri







Interlopul Nuțu Cămătaru a explicat faptul că s-a implicat în alegerile din Sectorul 5, dar spune că nu a avut legătură cu lumea politică. Deși l-a ajutat pe Marian Vanghelie să devină primar.

Pe aceiași logică ca și cea a lui Becali atunci când a spus despre Mitică Dragomir că s-au făcut în fel și chip, dar nu s-au jignit, pare că funcționează și Nuțu Cămătaru. Acesta a explicat că l-a ajutat pe Marian Vanghelie să devină primar, dar nu s-a băgat în politică. ”Nu vreau să mint, nici nu am mințit.

L-am ajutat pe Marian Vanghelie că a ieșit primar aici la sectorul 5. Nu am avut nicio legătură cu lumea politică, nu m-a ținut niciodată vreun politician în brațe. n-am avut legătură cu poliția, nu m-a ținut niciodată nici un polițist, nici un general, în brațe. nimic, nu am făcut nici un angajament cu ei”, a explicat interlopul în spațiul public.

Confesiunile acestuia au continuat cu altfel de dezvăluiri. Acesta a explicat foarte clar că nu a fost nici turnător. Deși la un moment dat, situația copilului său era destul de apăsătoare. ”Dacă eu sau familia mea apar în vreo bază de date că unii mai vorbesc că aș fi informator sau fel și fel de lucruri urâte, atunci eu de față cu dumneavoastră îmi tai o mână, jur.

Dacă eu sau familia mea am făcut vreodată vreo înțelegere. Mi s-a luat fosta soție de lângă mine, sau băiatul meu care îmi tai acum juma din mine jos. Atunci eram forțat să fac înțelegere cu ei ca să-mi salvez băiatul.

Atunci am mers pe drumul meu, d-aia sunt și unic și niciodată nimeni nu o să fie în locul meu. S-a vehiculat că am avut legături cu X și Y și cam asta a fost tot ce am avut cu politicul”, a mai pus interlopul.