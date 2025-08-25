Monden Anamaria Prodan, în război cu Becali: E un nenorocit







Anamaria Prodan, una dintre cele mai vizibile figuri feminine din fotbalul românesc, a explicat motivele pentru care relația sa profesională cu Gigi Becali s-a deteriorat. Impresara susține că a fost trădată de patronul FCSB, în ciuda colaborării apropiate pe care au avut-o de-a lungul anilor.

Potrivit impresarei, tensiunile au atins apogeul la transferul lui Dennis Man la Parma. Deși jucătorul era sub contract cu ea, afacerea a fost încheiată prin firma fraților Becali.

„Cumva, apogeul a fost ce s-a întâmplat cu Man. Cred că am strâns multe, multe. Consider că m-a trădat. Aș putea spune că e un nenorocit, că m-a furat, că mi-a făcut… Dar nu m-a furat”, a mărturisit aceasta.

Prodan a explicat că între ea și patronul FCSB exista o înțelegere nescrisă: ea aducea jucători, iar clubul urma să o recompenseze ulterior.

„Eu nu luam bani când aduceam un jucător. Iar când se vindea, se întâmpla de multe ori ceva. Și nu luam bani nici atunci”, a spus impresara, adăugând că de multe ori a renunțat la comisioane doar pentru a ajuta echipa.

Relația dintre cei doi a fost mult mai complexă decât o simplă colaborare profesională. Prodan mărturisește că, deși au existat momente tensionate, a pus mereu suflet în parteneriatul cu Gigi Becali. „I-am zis că nu a înțeles niciodată că l-am iubit din tot sufletul. Lumea zice că am făcut milioane cu Gigi Becali. Nici vorbă!”, a subliniat ea.

Impresara a mai adăugat că, în perioada în care patronul se afla în închisoare, a susținut clubul financiar, deși ar fi putut să-și ceară drepturile. „Când Becali era în închisoare, eu am lăsat bani în club. Puteam să-mi iau comision, că erau jucători în ultimele luni de contract. Dar nu am luat bani”, a punctat aceasta.

O altă nemulțumire a fost faptul că alți impresari câștigau procese împotriva clubului și își primeau banii, în timp ce ea, deși era una dintre cele mai loiale colaboratoare, nu era recompensată. „În mine se aduna o frustrare. Dădea la toți și mie nu, care eram lângă el și îmi dădeam sufletul”, a declarat Anamaria Prodan.

În trecut, impresara era una dintre puținele persoane care negociau direct cu Gigi Becali transferurile de jucători, fapt care i-a atras și antipatii în interiorul clubului. Ea susține că MM Stoica și Laurențiu Reghecampf s-au supărat pe ea tocmai pentru că avea acces direct la deciziile patronului.

„Eu nici nu-l băgam în seamă pe Reghe. De ce credeți că MM Stoica și Reghe s-au supărat pe mine? Pentru că doar cu Gigi negociam”, a explicat aceasta.

Deși a existat o apropiere de tip familial între ea și patronul FCSB, impresara susține că modul în care au fost gestionate unele transferuri a lăsat urme adânci. „Eram familie și un om minunat, dar… Zicea: «Tată, nu-ți dau bani acum. Acum îi aducem, îi creștem»”, a rememorat Prodan la podcastul SportCast cu Sile.