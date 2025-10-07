Monden

Claudia Pătrășcanu e din nou singură, la o lună după ce și-a prezentat iubitul: A fost o mare furtună și s-a dus poza

Claudia Pătrășcanu. Sursă foto: Captură video
La doar o lună după ce și-a făcut publică relația, Claudia Pătrășcanu a anunțat oficial despărțirea de bărbatul misterios alături de care și-a petrecut ultimii doi ani și jumătate. „Doi ani și jumătate nu am vorbit despre viața mea personală. Ce am avut de spus, am spus. S-a dus… A anunțat Busu că a fost o furtună la Constanța, a făcut prăpăd acolo. Mă rog, știu ce am spus… Poza nu mai e, a fost o mare furtună și s-a dus poza”, a declarat vedeta cu zâmbetul pe buze în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

O relație discretă, făcută publică abia recent

Timp de mai bine de doi ani, Claudia Pătrășcanu a păstrat tăcerea asupra vieții sale amoroase, preferând să nu dea detalii despre omul care îi adusese liniștea după divorțul de Gabi Bădălău. La începutul lunii septembrie, însă, artista a surprins pe toată lumea postând prima fotografie alături de partenerul ei.

Imaginea era însoțită de o declarație de dragoste emoționantă, semn că relația părea stabilă și matură. „E un om minunat, cu care am trăit o poveste frumoasă. Am avut parte de echilibru, de înțelegere și de respect”, povestea atunci artista.

Doar câteva săptămâni mai târziu, fanii au observat că bărbatul lipsea din fotografiile publicate de artistă de ziua ei, iar zvonurile despre o posibilă despărțire au început să se răspândească rapid în mediul online.

Claudia Pătrășcanu

Claudia Pătrășcanu. Sursă foto: Instagram

Claudia Pătrășcanu: „Noi vom fi prieteni toată viața”

Invitată în platoul emisiunii de la Pro TV, Claudia Pătrășcanu a confirmat că relația s-a încheiat, însă a subliniat că despărțirea s-a produs într-un mod civilizat, fără reproșuri sau scandal.

„Noi vom fi prieteni toată viața. Nu intru în detalii. Suntem prieteni foarte, foarte buni. Este un om minunat. Ne-am fost aproape unul de celălalt și au fost doi ani și jumătate liniștiți, frumoși și cam atât”, a spus artista.

Ea a adăugat că își dorește să păstreze discreția asupra motivelor care au dus la ruptura sentimentală, preferând să se concentreze pe familie și carieră. „Important este că suntem doi oameni maturi, civilizați și am rămas foarte, foarte buni prieteni. Ceea ce îmi doream enorm”, a completat Claudia.

Ce planuri de viitor și-a făcut Claudia Pătrășcanu

Cunoscuta cântăreață a trecut prin ani dificili după separarea de Gabi Bădălău, cu un proces de divorț și custodie intens mediatizat. Relația care tocmai s-a încheiat i-a oferit, după cum spune ea, o perioadă de echilibru și liniște sufletească.

„Au fost doi ani și jumătate frumoși. Eu sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit și pentru omul care mi-a fost aproape. Viața merge înainte și cred că tot ce se întâmplă are un sens”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Artista a precizat că își dorește să-și dedice energia copiilor și proiectelor muzicale. „De acum o să fie tot frumos. Merg mai departe cu inima deschisă și cu multă recunoștință”, a conchis vedeta.

 

