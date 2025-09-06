Monden Fosta lui Gabi Bădălău nu se mai ascunde. Claudia Pătrășcanu și-a asumat relația pe care o are







Claudia Pătrășcanu a postat pe o rețea de socializare un mesaj în care îi mulțumește iubitului ei și îl prezintă publicului larg. Cei doi sunt îmbrățișați într-o fotografie.

Fosta soție a lui Gabi Bădălău a renunțat la statutul de femeie singură și și-a asumat relația pe care o are cu un om de afaceri. ”Astăzi scriu despre omul care nu știe că scriu despre el! El este omul care a fost lângă mine atunci când viata m-a pus la tot felul de încercări, cel care mi-a oferit sfaturi liniștite și înțelepte…

Când toți ceilalți incercau să mă doboare. (…) Nu este soțul meu… Este mai mult decât o hârtie scrisă și semnată. Este omul care a călcat pragul spitalelor când eu sau copiii mei eram internați… Când nu puteam să ies din casă pentru a cumpăra copiilor mei medicamente și mâncare. Doar el a făcut-o pentru noi! Cum aș putea vreodată să uit?!”, a scris artista pe facebook.

Apoi a continuat și a explicat că iubitul ei are grijă și de copii. ”Este omul care le arată atât mie și copiilor mei, zi de zi, ce înseamnă grija și iubirea adevărată. El ne poartă de grijă, cu răbdare și respect, chiar și atunci când alții aleg să fie prezenți doar din când în când. Când erau pe punctul de a fi dați afară din scoală, pe motiv de neplată…

Acest om mi-a spus că niciodată nu se va întâmpla asta… Tot din iubire pentru noi. Omul acesta a dus în spate aceași greutate pe care eu am dus-o atâția ani și a făcut-o cu răbdare multă și înțelepciune.

Pentru mine, el înseamnă sprijin, liniște și iubire! Adevărată! Știe cât imi iubesc copiii, că sunt primul loc în viața mea și asta spune multe despre un om ca el! (…) La mulți ani de ziua noastră”, a încheiat Claudia.