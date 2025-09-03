Monden Bianca Drăgușanu nu renunță. Noi acuzații la adresa Claudiei Pătrășcanu







Rivalitatea dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu continuă. După ce în trecut au avut confruntări în instanță, cele două își trimit acum săgeți în mediul online. Recent, Bianca a publicat mai multe mesaje în care o ironizează pe cântăreață, acuzând-o chiar că ar fi blestemat-o și i-ar fi scris injurii.

Blondina, vizibil deranjată, a explicat că își dorește să nu mai fie ținta unor astfel de atacuri.

„Ceea ce o rog eu pe Mareana e să nu mai dea mesaje din alea rele și să mă blesteme. Ce îmi dorește ea mie îi doresc să se îndeplinească ei”, a transmis Drăgușanu.

Iubita lui Gabi Bădălău nu s-a oprit doar la acuzațiile legate de mesaje. Ea a făcut și o comparație directă între stilurile lor de viață, sugerând că vacanțele sale sunt posibile datorită muncii și contractelor pe care le are.

„Vacanțele nu e pe banii bunului duh, ci pe banii mei, că eu am contracte de imagine, vreo patru, și am și vreo două joburi pe zi. Mă duc la atelier, mă duc la clinică și am și extra-joburi”, a spus blondina.

În schimb, Bianca a insinuat că escapadele Claudiei Pătrășcanu ar fi susținute din alte surse decât propria muncă. „Tu când ai plecat în vacanță, ai plecat din mila lui Dumnezeu (...) Tu când ai plecat în vacanță, n-ai plecat niciodată pe banii tăi, că tu nu muncești, fata mea. Tu doar ochii belește și nu muncește”, a completat Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Iubita lui Gabi Bădălău a mai spus că rivala sa se gândește constant la ea. „Știu că te gândești la mine în fiecare zi, ceea ce mă încântă foarte mult. Te pup, fată (...) Mareana e fanul meu nr. 1”, a notat Drăgușanu, într-o postare care a stârnit numeroase reacții din partea urmăritorilor.

Scandalul dintre cele două femei din viața afaceristului Gabi Bădălău continuă și în instanță. Claudia Pătrășcanu a dat-o în judecată pe Bianca pentru că i-a postat copiii pe rețelele de socializare fără acordul ei.