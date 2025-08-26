Monden

Gabi Bădălău, din nou în atenția publicului după ce a scos la vânzare două mașini scumpe din colecția sa

Gabi Bădălău. Sursa foto Instagram
Gabi Bădălău a atras atenția publicului și a pasionaților de mașini de lux după ce a decis să scoată la vânzare două dintre cele mai valoroase automobile din colecția sa. Este vorba despre un Lamborghini Urus și un Rolls-Royce Cullinan, care împreună valorează peste 800.000 de euro.

Gabi Bădălău a scos la vânzare două mașini scumpe

Decizia vine într-un moment tensionat pentru Gabi Bădălău, după ce numele lui a apărut recent într-un proces privind neplata unor facturi de utilități. Totuși, este puțin probabil ca acesta să fie motivul vânzării, suma din litigiu fiind mult mai mică decât valoarea pe care ar obține-o din cele două mașini.

Pasionat de mașini scumpe, el s-a remarcat adesea prin colecția sa impresionantă. Potrivit Cancan, Lamborghini-ul Urus, personalizat și dotat cu toate opțiunile disponibile, are o valoare de aproximativ 300.000 de euro, iar Rolls-Royce Cullinan depășește 500.000 de euro.

Mașina lui Gabi Bădălău, scoasă la vânzare

Mașina lui Gabi Bădălău, scoasă la vânzare. Sursa foto: Captură de ecran Instagram/Bianca Drăgușanu

Omul de afaceri a dispărut din mediul online

Surprinzător este faptul că anunțurile de vânzare nu au fost făcute de Gabi Bădălău, ci de Bianca Drăgușanu, care a publicat pe internet imagini cu cele două SUV-uri de lux. În același timp, afaceristul a dispărut complet din mediul online.

Contul său de Instagram, unde publica imagini cu familia, afacerile, călătoriile sau momentele petrecute la sală, a fost șters. Absența din social media a atras rapid atenția, mai ales că Bădălău era activ și urmărit de mii de persoane.

În lipsa lui din mediul online, promovarea mașinilor a fost preluată de Bianca Drăgușanu, care a publicat pe internet imagini cu cele două SUV-uri de lux.

Colecția sa de mașini, apreciată

Colecția de mașini a lui Gabi Bădălău a atras mereu atenția pasionaților de automobile de lux și a presei de specialitate.

Lamborghini Urus și Rolls-Royce Cullinan sunt SUV-uri care ies în evidență oriunde apar, iar scoaterea lor la vânzare ridică semne de întrebare privind motivele reale ale tranzacției, mai ales în contextul procesului legat de facturile restante, potrivit Cancan.ro.

