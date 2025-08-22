Monden Nu mai are bani? Bianca Drăgușanu își vinde Bentley-ul de la Bădălau







Bianca Drăgușanu își vinde mașina cu surle și trâmbițe, pe paginile de socializare, semn că epoca Bentley s-a cam încheiat. Mașina are o poveste specială, mai ales că s-a zvonit că ar fi fost cumpărată de Bădălău.

Fosta prezentatoare a achiziționat mașina cu un sfert de milion de dolari. La acel moment în spațiul public au fost zvonuri că de fapt ar fi fost un cadou din partea lui Bădălău. Cadou de împăcare mai exact după încă una dintre certurile ”definitive”. Apoi tot în spațiul public s-a zvonit că Bianca a pus 100.000 de euro și Bădălău restul de bani.

Cu toate astea, aceasta a precizat că ea își permite să cumpere o astfel de mașină. Când a fost întrebată dacă a fost cadou, diva explicat. ”Nu știu despre ce vorbești. Deci să clarificăm. Eu, toată viața mea, mi-am făcut mie cele mai frumoase cadouri. Tot ce am este pentru că eu am muncit și mi le-am cumpărat singură. Iertarea nu se cumpără”, a spus Bianca Drăgușanu.

Cu toate acestea, declarația lasă loc de interpretări. Chiar și așa certitudinea este că Bianca își vinde mașina. Iar relația cu Bădălău este din nou una înfloritoare. Cei doi par să fie mai bine ca niciodată mai ales de când bărbatul și-a închis contul de Instagram. Se pare că acest lucru a încântat-o pe divă astfel că între cei doi lucrurile merg ca unse.

Bădălău și Drăgușanu au o relație cu năbădăi de mai bine de 4 ani de zile. Cei doi s-au certat și s-au împăcat de nenumărate ori, 13 am numărat noi. Ultima despărțire părea să fie și cea din urmă, nu de alta, dar a fost implicată și poliția. Iar după scandal despre Bădălău s-a zvonit că a fost cu Ema Uta. Că au fost sau nu, nimeni nu știe, cert este că de câteva luni Bianca și Gabi s-au reîmpăcat.