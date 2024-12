Monden Cadou inedit pentru Bianca Drăgușanu de Crăciun. Are multă blană! Foto







Bianca Drăgușanu a primit de acest Crăciun un cadou mai puțin convențional. Vedeta a găsit sub brad o pisică de rasă, albă și extrem de frumoasă.

Bianca Drăgușanu, cadou cu blăniță

Cunoscută și pentru că este iubitoare de animale, starleta a primit anul acesta de Crăciun încă un suflet în grijă. Este vorba despre o pisică de rasă pe care vedeta a găsit-o sub brad, așteptând-o să o ia în brațe. Imediat cum a văzut animalul, Bianca s-a topit și a luat-o, minunându-se cât de frumoasă este. De altfel, vedeta are și un cățel de talei mică, care are dimensiuni chiar mai mici decât pisica. Cert este că până acum, vedeta nu a pus vreun clip cu mare întâlnire dintre cele două suflete de la ea din casă.

Însă s-a bucurat foarte mult de pisica pe care i-a adus-o Moșul. Chiar și așa, Crăciunul acesta a fost unul destul de trist, având în vedere că vedeta l-a petrecut fără partener. Ea și Gabi Bădălău și-au spus adio pentru a 12 oară la sfârșitul lunii octombrie. Deși relația lor nu a fost numai lapte și miere se pare că ultima despărțire a fost și cea care a pus capac.

Vacanță cu Gabi Bădălău?

Nu de alta, dar la mijloc a fost și poliția pe care șoferul lui Gabi Bădălău a chemat-o. Cei doi au avut o relație de trei ani de zile plină de tot felul de obstacole, dar și de despărțiri. Ba chiar s-a ajuns la procese din partea Biancăi la adresa Claudiei Pătrășcanu fosta soție a lui Bădălău.

Cele două s-au ”păruit” ocazional, din punct de vedere verbal, însă când s-a ajuns la jigniri, Bianca a dat-o în judecată pe cântăreața. În cele din urmă magistrații au tranșat și acest scandal. Iar acum potrivit informațiilor din spațiul public, cea care ar pleca într-o vacanță alături de Gabi Bădălău este nimeni alta decât Claudia.