Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu continuă. Hotărârea instanței







Disputa dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu continuă. După ce instanța a hotărât ca actuala parteneră a lui Gabi Bădălău să elimine de pe rețelele de socializare fotografiile în care apăreau copiii artistei și să achite cheltuieli de judecată, cântăreața a ales să deschidă un nou proces împotriva rivalei sale.

Pe 22 august, în evidențele instanțelor a fost notat un dosar cu obiect „răspundere civilă delictuală”, ceea ce înseamnă că acțiunea vizează prejudicii cauzate prin fapte considerate nelegale. Cazul se referă din nou la folosirea fără acord a imaginilor cu cei doi copii ai Claudiei Pătrășcanu.

Decizia de a acționa din nou în justiție vine la scurt timp după ce Bianca Drăgușanu a fost obligată să șteargă fotografiile cu minorii și să achite sumele stabilite de instanță: 2.520 de lei pentru cheltuieli de judecată și 545 de lei pentru apel.

Avocatul Adrian Cuculis, cel care o reprezintă pe Claudia Pătrășcanu, a explicat că noul proces are la bază nerespectarea solicitărilor anterioare privind eliminarea fotografiilor.

„Discutăm despre răspunderea civilă delictuală, dată de publicarea fără acord și de neștergerea, după somare, a pozelor cu copiii Claudiei”, a spus avocatul pentru Spynews.

El a subliniat că, deși Tribunalul București respinsese prima acțiune, Curtea de Apel a admis argumentele prezentate și a recunoscut validitatea cererii formulate de cântăreață.

Întregul scandal a pornit de la imaginile publicate pe conturile de social media ale Biancăi Drăgușanu, în care apăreau copiii Claudiei Pătrășcanu. Deși Gabi Bădălău, tatăl minorilor, ar fi solicitat personal eliminarea fotografiilor, fosta sa parteneră nu a respectat cererea.

Pentru Claudia Pătrășcanu, acest demers juridic nu reprezintă doar o dispută personală, ci și o modalitate de a-și apăra copiii de expunerea publică excesivă.

Deocamdată, instanța nu a stabilit primul termen de judecată pentru noul proces. Până atunci, rămâne de văzut dacă Bianca Drăgușanu va respecta obligațiile impuse de decizia precedentă și cum vor evolua lucrurile între cele două.