Monden Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre Gabi Bădălău: pensia alimentară neachitată este de 200.000 de euro







Deși au pus capăt relației de câțiva ani, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă să se confrunte cu probleme, în special din cauza obligațiilor financiare legate de copiii pe care îi au împreună. Potrivit declarațiilor făcute recent de artistă, fostul soț nu și-ar fi respectat angajamentele privind pensia alimentară, ceea ce a dus la acumularea unor restanțe considerabile.

Conform Claudiei Pătrășcanu, suma neachitată de către omul de afaceri se ridică la aproximativ 200.000 de euro. Artista susține că, deși există o hotărâre judecătorească în acest sens, Bădălău ar evita să contribuie financiar la creșterea copiilor, preferând, în schimb, să își mențină imaginea publică de milionar

„Da, se implică să cheltuiască cei 200.000 de euro pe care îi are de dat copiilor, încă din anul 2022. Unde îi cheltuie? Pe opulența expusă în vacanțele de lux, pe mașini de lux, pe casele de lux construite și puse în vânzare și tot ce ține de un milionar. Așa se implică! Apropo: Există o hotărâre judecătorească definitivă cu aceste datorii neplătite pentru care instanța a decis. Să cheltuiască cei 200.000 de euro pe care îi are să dea banii copiilor, dar și cei 5.000 de euro, cheltuielile de judecată pentru mine.”, a explicat Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrășcanu a vorbit despre tensiunile continue din relația cu fostul său soț, exprimându-și dezamăgirea profundă față de ultimele decizii luate de acesta. Artista susține că atât ea, cât și cei doi copii ai săi, sunt afectați emoțional de comportamentul său.

Potrivit declarațiilor făcute public, Pătrășcanu afirmă că fostul soț ar face demersuri constante pentru a le perturba liniștea și echilibrul familial. Ea subliniază că situația este cu atât mai dificilă cu cât copiii sunt încă mici și vulnerabili în fața acestor conflicte.

În același timp, a ținut să sublinieze că își păstrează încrederea și rămâne devotată rolului său de mamă, afirmând că nu și-a dezamăgit niciodată copiii și nici nu intenționează să o facă.

„A încercat și încearcă pe orice cale să nu ne lase să trăim liniștiți, în pace. Niciun copil nu merită să ducă așa ceva, mai ales la o vârstă atât de mică. Este greu de dus pentru mine ca mamă până unde a putut să meargă acest părinte. Atât eu cât și copiii mei îl iubim pe Dumnezeu și ne încredem doar în El. Eu nu mi-am dezamăgit niciodată copiii și nici nu o voi face vreodată pe acest pământ”, a mai declarat artista.

Caludia Pătrășcanu a mai spus că situația actuală este una fără precedent pentru ea și că nu s-a mai confruntat cu astfel de probleme. A făcut, de asemenea, referire la un moment dificil în care cei mici ar fi fost dați afară din locuință, aspect care i-a adus și mai multă suferință.

În încheiere, artista a transmis că, în ciuda acestor provocări, va continua să se roage pentru iertarea celui care, în opinia sa, i-a provocat răni emoționale atât ei, cât și copiilor.

De parcă nu a fost suficient că i-a dat afară din casă, și câte și mai câte. Am 44 de ani, dar nu am auzit așa ceva în viața mea în jurul meu. Voi sta cu ochii spre cer și îi vor cere lui Dumnezeu să-l ierte pentru aceste acțiuni inumane. Să îți ataci pe la spate copiii deja este inuman”, a spus artista, potrivit cancan.ro.