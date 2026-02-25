Monden

Mihai Trăistariu, fanul Biancăi Drăgușanu. Are numai cuvinte de laudă la adresa ei

Bianca Drăgușanu. Sursa foto Instagram
Mihai Trăistariu are numai cuvinte de laudă la adresa Biancăi Drăgușanu. Acesta apreciază modul în care s-a operat și spune despre ea că este o bombă sexy.

Faptul că Bianca Drăgușanu este una dintre cele operate personaje publice din România este unul cunoscut, dar nimeni nu știa că Mihai Trăistariu o venerează. Acesta a explicat la un podcast că blonda este un exemmplu bun.

”Ea este un exemplu bun. Cine o vede în realitate pe Bianca Drăgușanu rămâne mască. Bărbații rămân cu gura căscată, părerea mea. Că eu așa am rămas. Este o tipă destul de contestată pe partea de operații, dar dacă mă întrebi pe mine, mie-mi place foarte mult cum arată”, a spus artistul.

”Are operații estetice reușite”

Interpretul își asumă eventualele critici, dar nu se poate abține să nu o laude. ”Acum o să-mi săriți în cap. Eu am văzut-o în realitate și când am văzut-o, înaltă și cu un cap de păpușă, chiar dacă este operată și ce și-a făcut ea pe acolo, botox, nu știu ce. Îi merge și mintea și mă întrebam: ce-o avea lumea cu ea?

Păi vă spun eu, sunt invidioase, femeile sunt invidioase pe ea. Orice ați avea cu ea, că e botoxată, că e nu știu ce, la ea sunt reușite operațiile estetice”, a mai spus solistul.

Bombă sexy în opini cântărețului

De altfel, acesta o vede drept o adevărată bombă sexy. ”Și vor mai fi fete ca ea. Mie-mi place ce a ieșit la ea. Că o știu de la Din dragoste, sau unde a fost ea cu Mircea Radu, acum 20 de ani, era umflățică, normală, păi acum când o vezi e bombă sexy. Când o vezi e o fată frumoasă. Dacă operația reușește este un exemplu bun”, a mai spus el.

