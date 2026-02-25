Mihai Trăistariu, fanul Biancăi Drăgușanu. Are numai cuvinte de laudă la adresa ei

Mihai Trăistariu are numai cuvinte de laudă la adresa Biancăi Drăgușanu. Acesta apreciază modul în care s-a operat și spune despre ea că este o bombă sexy.

Faptul că Bianca Drăgușanu este una dintre cele operate personaje publice din România este unul cunoscut, dar nimeni nu știa că Mihai Trăistariu o venerează. Acesta a explicat la un podcast că blonda este un exemmplu bun.

”Ea este un exemplu bun. Cine o vede în realitate pe Bianca Drăgușanu rămâne mască. Bărbații rămân cu gura căscată, părerea mea. Că eu așa am rămas. Este o tipă destul de contestată pe partea de operații, dar dacă mă întrebi pe mine, mie-mi place foarte mult cum arată”, a spus artistul.

Interpretul își asumă eventualele critici, dar nu se poate abține să nu o laude. ”Acum o să-mi săriți în cap. Eu am văzut-o în realitate și când am văzut-o, înaltă și cu un cap de păpușă, chiar dacă este operată și ce și-a făcut ea pe acolo, botox, nu știu ce. Îi merge și mintea și mă întrebam: ce-o avea lumea cu ea?

Păi vă spun eu, sunt invidioase, femeile sunt invidioase pe ea. Orice ați avea cu ea, că e botoxată, că e nu știu ce, la ea sunt reușite operațiile estetice”, a mai spus solistul.

De altfel, acesta o vede drept o adevărată bombă sexy. ”Și vor mai fi fete ca ea. Mie-mi place ce a ieșit la ea. Că o știu de la Din dragoste, sau unde a fost ea cu Mircea Radu, acum 20 de ani, era umflățică, normală, păi acum când o vezi e bombă sexy. Când o vezi e o fată frumoasă. Dacă operația reușește este un exemplu bun”, a mai spus el.