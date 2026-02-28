De ce fuge Mihai Trăistariu de femeile deștepte, de fapt

Mihai Trăistariu a povestit la un podcast faptul că îi este cu adevărat frică de femeile deștepte. Asta pentru că îl domină și nu le poate face față așa cum și-ar dori.

Declarațiile controversate din ultima perioadă ale cântărețului continuă cu unele noi. ”Mie mi-a fost frică mereu să mă combin cu o tipă prea deșteaptă. Mi-a fost frică pentru că mă domină.

Am încercat și au încercat și ele și am simțit că din vorbe mă face imediat. Mă bagă în pământ. Mie-mi trebuie femei mai docile, mai simpluțe mai alintate, mai pisicoase, să zică da”, a spus interpretul.

Artistul a continuat să nuanțeze afirmațiile, deși acest lucru nu l-a ajutat prea mult. ”Nu le vreau sclave, că iar se înțelege greșit, să-mi facă ciorbe și să-mi facă mâncare. Nu asta e esența unei relații, Să mă înțeleagă pe mine, să fie de treabă, râdă.

Toată ziua vreau să râdem, să ne înțelegem să glumim. Să mergem în vacanțe, să aibă și ea un bănuț al ei. Că atâta s-a viralizat că îmi cerea 8 lei. Păi îmi cerea 8 lei și nu-mi convenea”, a mai spus solistul.

De altfel, cântărețul a spus și cât vrea să câștige viitoarea lui soție. ”Chiar nu putea să își facă un bănuț al ei? Un salariu uman în care să se ducă să se penseze, să-și cumpere una alta, că restul găsește la mine acasă, tot. Întotdeauna am avut toate vacanțele și restaurantele sunt plătite de mine.

Casa e plină, frigiderul e plin, facturile sunt plătite, eu fac lista, ea cumpără, eu îi dau bani. Asta m-a deranjat să nu vină cu nimic. Nu poți să stai pe tiktok câte 6 ore. Vino cu ceva în relația asta, poate îți faci o carieră. Greu cu femeile în ziua de azi”, a mai spus Mihai Trăistariu.