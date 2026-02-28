Monden

De ce fuge Mihai Trăistariu de femeile deștepte, de fapt

Comentează știrea
De ce fuge Mihai Trăistariu de femeile deștepte, de faptMihai Trăistariu vrea să arate ca David Bisbal. Face multe sacrificii pentru frumusețe. Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

Mihai Trăistariu a povestit la un podcast faptul că îi este cu adevărat frică de femeile deștepte. Asta pentru că îl domină și nu le poate face față așa cum și-ar dori.

Mihai Trăistariu speriat de femei

Declarațiile controversate din ultima perioadă ale cântărețului continuă cu unele noi. ”Mie mi-a fost frică mereu să mă combin cu o tipă prea deșteaptă. Mi-a fost frică pentru că mă domină.

Mihai Trăistariu

Elveţia este câştigătoarea Eurovision de anul acesta. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Am încercat și au încercat și ele și am simțit că din vorbe mă face imediat. Mă bagă în pământ. Mie-mi trebuie femei mai docile, mai simpluțe mai alintate, mai pisicoase, să  zică da”, a spus interpretul.

”Nu le vreau sclave„

Artistul a continuat să nuanțeze afirmațiile, deși acest lucru nu l-a ajutat prea mult. ”Nu le vreau sclave, că iar se înțelege greșit, să-mi facă ciorbe și să-mi facă mâncare. Nu asta e esența unei relații, Să mă înțeleagă pe mine, să fie de treabă, râdă.

Legenda Babei Dochia și cele 9 cojoace explică de ce românii evită certurile între 1 și 9 martie
Legenda Babei Dochia și cele 9 cojoace explică de ce românii evită certurile între 1 și 9 martie
Lidia Prunea e categorică: Nu-l mai vreau înapoi pe Florin Prunea, dar nu divorțez
Lidia Prunea e categorică: Nu-l mai vreau înapoi pe Florin Prunea, dar nu divorțez

Toată ziua vreau să râdem, să ne înțelegem să glumim. Să mergem în vacanțe, să aibă și ea un bănuț al ei. Că atâta s-a viralizat că îmi cerea 8 lei. Păi îmi cerea 8 lei și nu-mi convenea”, a mai spus solistul.

Cât își dorește să câștige iubita lui

De altfel, cântărețul a spus și cât vrea să câștige viitoarea lui soție. ”Chiar nu putea să își facă un bănuț al ei? Un salariu uman în care să se ducă să se penseze, să-și cumpere una alta, că restul găsește la mine acasă, tot. Întotdeauna am avut toate vacanțele și restaurantele sunt plătite de mine.

Casa e plină, frigiderul e plin, facturile sunt plătite, eu fac lista, ea cumpără, eu îi dau bani. Asta m-a deranjat să nu vină cu nimic. Nu poți să stai pe tiktok câte 6 ore. Vino cu ceva în relația asta, poate îți faci o carieră. Greu cu femeile în ziua de azi”, a mai spus Mihai Trăistariu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Legenda Babei Dochia și cele 9 cojoace explică de ce românii evită certurile între 1 și 9 martie
23:46 - Lidia Prunea e categorică: Nu-l mai vreau înapoi pe Florin Prunea, dar nu divorțez
23:39 - Ministrul Apărării anunță nereguli la CSA Steaua: Diurne de 22-23.000 de euro pe plecare
23:30 - Curtea de Conturi a eliminat sporul anticorupție acordat în MApN. Numărul beneficiarilor era de cinci ori mai mare
23:17 - De ce fuge Mihai Trăistariu de femeile deștepte, de fapt
23:08 - CFR Cluj câștigă la Constanța și își asigură locul în play-off-ul Superligii

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale