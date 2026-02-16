Mihai Trăistariu nu lasă averea nimănui, ci se întoarce după ea. Artistul are de gând să apeleze la criogenare

Mihai Trăistariu se gândește foarte serios să se criogeneze astfel încât să fie trezit peste sute de ani. Și atunci s-a gândit să își lase moștenirea lui însuși ca să aibă bani atunci când se va trezi.

Cântărețul a explicat că averea lui nu va rămâne la niciun moștenitor. Ci chiar lui, ca să aibă cu ce trăi peste sute de ani. ”Mie-mi las averea și apartamentele. Eu vreau să mă criogenez, sunt niște nebuni din ăștia ca și mine. Sunt acolo în niște centre. Și s-ar putea în viitor să îi poți trezi la viață pe oamenii aceia.

Nu ca să trăiesc veșnic, dar să văd și eu viitorul. Uite inteligența artificială cu ce lucruri vine. Ne schimbă chiar și muzica. Dar peste 100 de ani, probabil o să vorbim prin telepatie”, a explicat interpretul.

Solistul a povestit că nu știe exact cum să facă procedura ca să își lase averea. ”Mi-ar plăcea să văd cum se va ajunge. Și atunci am zis că nu vreau să mă trezesc sărac după criogenie.

Chiar mă gândeam cum să-i zic eu la un notar că eu vreau să-mi las casele. Dacă se dărâmă? În ce ar trebui să investesc să le transform să îmi găsesc averea. Să-mi iau terenuri oare. Nu știu”, a mai spus Mihai Trăistariu.

Familia cântărețului nu pare să fie în grațiile artistului. ”Frații cred că se gândesc că mai bine să nu fac copii că le rămâne lor moștenirea. Frații mei deja au o vârstă, mai degrabă copiii lor. Dar eu nu prea i-am văzut pe copiii lor.

Copiii surorii mele nu au vorbit niciodată cu mine. Și cu sora mea vorbesc rar la telefon. Cu pictorul vorbesc mai des, că eu îi plătesc facturile”, a încheiat acesta.