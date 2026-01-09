Monden

Bătaie ca-n filme cu Mihai Trăistariu și fosta iubită. De la ce a pornit totul

Comentează știrea
Bătaie ca-n filme cu Mihai Trăistariu și fosta iubită. De la ce a pornit totulMihai Trăistariu. Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

Cântărețul Mihai Trăistariu a avut o viață amoroasă tumultoasă. Pe lângă domnișoarele pe care susține că le-a întreținut a avut și domnișoare cu care s-a bătut.

Mihai Trăistariu și bătaia din mașină

          Artistul a povestit la un podcast faptul că la un moment dat între el și o fostă iubită a izbucnit o altercație. Așa s-a ajuns chiar și la violențe de la ea către el. “Eram într-o mașină decapotabilă și mergeam pe stradă. Și mă întreabă: ia zi, iubirică, așa îmi spunea ea, este vreo femeie mai frumoasă decât mine în România? Ia gândește-te!

          Și eu, tâmpit, că nu am fost inspirat, în loc să îi fac un compliment, că puteam să îi îi spun că nu e niciuna mai frumoasă, tu ești cea mai frumoasă. Dar eu i-am zis: normal că e, Andreea Marin, Mihaela Rădulescu, am început să-i zic niște nume de vedete”, a povestit interpretul.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10-11 ianuarie 2026. Groenlanda – părerea unui geolog
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10-11 ianuarie 2026. Groenlanda – părerea unui geolog
Băutura care a cucerit lumea: cum să faci Bubble Tea acasă
Băutura care a cucerit lumea: cum să faci Bubble Tea acasă

Și a izbucnit scandalul

         Evident că răspunsul nu doar că a nemulțumit-o pe însoțitoare, ba chiar a scos-o din sărite. Iar mai departe, cearta a degenerat, amândoi alimentând scandalul. „S-a supărat, rău de tot! Și de la cearta aia vreau să-ți spun că mi-a dat o palmă după ceafă. Așa s-a ajuns în trei minute.

        Nu știu ce am mai zis, că am mai zis ceva de am ațâțat-o, dintr-o glumă, o prostie de vorbă. În loc să-i zic că e cea mai frumoasă, am vrut să mă dau mare cocoș. Și după ce mi-a dat palma după cap am frânat și ea de draci m-a zgâriat pe față, avea gheare din alea. Și mi-a lăsat un semn”, a explicat solistul.

Relații tumultoase

         Mihai Trăistariu nu prea a avut noroc în dragoste. Drept urmare niciuna dintre relațiile lui nu s-au sfârșit cu o căsătorie. El a explicat în ultimele apariții faptul că are și niște condiții pentru cea care ar putea să-i fie pereche. Pare-se numai că aceste condiții nu sunt pe placul domnișoarelor.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:59 - Bolojan anunță record istoric al investițiilor publice în 2025: 137,5 miliarde lei și 7,2% din PIB
21:46 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10-11 ianuarie 2026. Groenlanda – părerea unui geolog
21:37 - Prințesa Kate vorbește cu sinceritate despre cancer. Reacțiile emoționante ale voluntarilor
21:29 - Canalul Suez, Canalul Panama și taxa invizibilă a blocajelor logistice în prețurile din Europa
21:20 - Scandal la Manchester United între legende. Sir Alex Ferguson, acuzat de un fost căpitan
21:07 - Bătaie ca-n filme cu Mihai Trăistariu și fosta iubită. De la ce a pornit totul

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89

Proiecte speciale