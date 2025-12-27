Mihai Trăistariu dezamăgit de frați. Nu îl sună și nu îl susțin niciodată

Cântărețul Mihai Trăistariu a povestit la un podcast faptul că nu are nicio bază în frații lui. Aceștia nu îl sună nici măcar de ziua lui și nici nu au vreo relație apropiată cu ei.

Cântărețul a explicat că nu are niciun fel de apropiere cu frații lui. ”Am o groază de prieteni. Totuși îmi amintesc de o postare a lui Dan Negru care spunea că prieteni îți sunt cei din familie. Cred cumva, dar la mine nici familia.

Nu mă sună niciodată, frații mei nu mă sună nici de ”la mulți ani”. Nu le-am reproșat niciodată. Dar mai zic public. Dar ei nu se uită la emisiuni din acestea. Nu se uită la emisiuni cu mine, nu știu nici când mai scot câte o piesă, nu îi interesează. Au viața lor și nici nu le mai țin cont”, a explicat solistul.

Acesta a dezvăluit că au fost momente când a avut așteptări de la familie. Cu toate acestea, în cele din urmă a renunțat să mai aibă pretenții.

”La începuturi aveam pretenția să mă ajute, dar după mi-am spus că dacă mi-e frate nu trebuie să-mi fie fan. Cu familia nu faci afaceri și cu prietenii. Faptul că nu mă sună de ziua mea, câteodată mă afectează. Pentru că eu le spun asta, eu știu când e ziua fiecăruia și îmi răspund, de sărbători. Că eu îi sun. Dar când vine ziua mea de naștere nu îți amintește nimeni”, a adăugat Trăistariu.

Mai degrabă îl urează fanii decât frații alături de care a crescut. ”Dar de-a lungul anilor am învățat că asta nu e grija lor. Primesc mii de mesaje de la oameni obișnuiți. Adică în ziua aia e plin de mesaje. Deși au toți rețele de socializare niciunul nu-mi dă share la piese sau să mă ajute la promovare”