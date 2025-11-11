Monden

Mihai Trăistariu, la mare căutare de Revelion. A primit oferte peste oferte

Mihai Trăistariu, la mare căutare de Revelion. A primit oferte peste oferte
Mihai Trăistariu se pregătește să încheie anul 2025 în forță, cu un adevărat maraton muzical în noaptea de Revelion. Artistul, în vârstă de 48 de ani, va cânta la nu mai puțin de zece evenimente pe Valea Prahovei, stabilind un record personal pentru cariera sa.

„Pentru Revelion am record de concerte! Niciodată nu am avut atâtea! Am 10 spectacole, trebuie să alerg până la 5 dimineața”, a declarat cântărețul, explicând că va urca pe scenă în mai multe resorturi din zona montană.

Trăistariu va începe seria spectacolelor în jurul orei 19:00 și le va încheia spre dimineață, la ora 5:00. Fiecare apariție va dura aproximativ 30-45 de minute, iar prețul pentru un program este de 1.500 de euro. La un calcul simplu, artistul va câștiga 15.000 de euro doar în noaptea dintre ani.

„Am mai avut ani cu opt sau șapte concerte, dar acum s-au adunat mai mulți organizatori care m-au vrut în programul lor. Cânt câte puțin la fiecare și le fac turul. E un efort mare, dar merită”, a mărturisit artistul.

Cântărețul a spus că lucrează intens și dintr-un motiv practic: vrea să scape cât mai repede de ratele la apartamentul de lux pe care și l-a cumpărat recent.

„Profit de fiecare ocazie să strâng un ban. Am rate la bancă, mi-am luat apartamentul la Titanic, care e de lux. Mai am rate, dar eu zic că într-un an le achit”, a spus acesta.

Ce alte planuri are Mihai Trăistariu

Pe lângă concertele de Revelion, Trăistariu are programate patru spectacole și în ziua de Crăciun, tot în stațiuni montane. Artistul a spus că 2025 a fost un an excelent pentru el, plin de evenimente și colaborări. „Îmi merge bine, o să închei anul excepțional!”, a adăugat, vizibil entuziasmat.

Nici de sărbătorile recente nu și-a permis pauze. De ziua onomastică, de Sfinții Mihail și Gavriil, a petrecut alături de prieteni, dar a și cântat la o nuntă. „E obositor, dar m-am obișnuit așa. Munca mi-a adus mereu norocul”, a spus artistul pentru Click.

