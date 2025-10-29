Johny Romano, Ian și Babasha la Revelion 2026. Prețul biletelor pentru noaptea dintre ani la Romexpo

Pe 31 decembrie 2025, Romexpo, Pavilion B1, va găzdui „Revelion 2026”, un eveniment indoor care promite o noapte de neuitat și un start exploziv pentru noul an. Printre numele celebre care vor face atmosferă în seara dintre ani se numără Johny Romano, Ian și Babasha, potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor.

Evenimentul va fi susținut de artiști îndrăgiți de public precum Johny Romano, Ian, Babasha și DJs ACT, care vor urca pe scenă în seara de 31 decembrie 2025.

Show-ul de Revelion de la Romexpo va începe la ora 21.00, iar porțile se vor deschide de la ora 20.00, pentru ca participanții să intre în atmosferă din timp. Luminile, efectele vizuale și sunetul promit o experiență diferită față de alte evenimente de Revelion. Potrivit organizatorilor, motto-ul pentru seara incendiară de Revelion este: „New Year! New Rules”.

Trecerea către noul an va fi marcată de un foc de artificii impresionant, iar participanții vor putea savura mâncare pe tot parcursul nopții. Evenimentul se va desfășurs în zona Târgului de Crăciun amenajat la Romexpo în perioada 28 noiembrie 2025 – 6 ianuarie 2026.

Organizatorii au anunțat că „Rebelion 2026” va fi o experiență completă pentru cei dornici de petrecere, cu un mix de muzică, lumină și libertate „care machează trecerea într-un nou an cu atitudine”, iar energia va ține până dimineața. Barul va fi pregătit cu long drink-uri, prosecco, vin, bere, shot-uri și energizante.

Biletele pentru „Rebelion 2026” s-au pus în vânzare pe 17 octombrie 2025, la ora 17.00, fiind disponibile 2.000 de locuri la Acces General și 500 în Golden Circle. Prețurile early booking încep de la 150 de lei pentru Acces General și ajung la 250 de lei pentru Golden Circle.

Evenimentul este dedicat persoanelor peste 18 ani, însă tinerii sub această vârstă pot participa dacă sunt însoțiți de un tutore legal sau de părinți.