În culisele petrecerilor lui Puff Diddy: lux, abuz și controverse

Ce se întâmpla la petrecerile lui Puff Diddy, de fapt. În lumea strălucitoare a hip-hop-ului și a celebrităților americane, puține povești au șocat publicul mai mult decât cele legate de petrecerile private organizate de Sean „Diddy” Combs, denumite de participanți „Freak Off” sau „hotel nights”.

Aceste evenimente, care au început să fie notorii încă din anii 2000, erau descrise ca spectacole exclusive pentru prieteni, colaboratori și persoane selectate cu mare atenție, însă dincolo de aparența glamorous, se ascundeau acuzații grave de abuz și manipulare.

Fostă iubită a lui Combs, artista R&B Cassie Ventura, a adus lumina asupra acestor evenimente în timpul procesului federal din mai 2025. În instanță, Cassie a descris petrecerile drept „dezgustătoare” și „periculoase”, afirmând că a fost forțată să participe la acestea, chiar și în momente când nu dorea.

Ea a declarat că, pe lângă prezența altor celebrități, Combs aducea escorte masculine și uneori femei angajate pentru a întreține atmosfera „extremă” a acestor nopți.

Într-unul dintre incidentele descrise, Cassie susține că a fost supusă violenței fizice, fiind urmărită și agresată în hotelul InterContinental din Los Angeles, iar presiunile pentru a participa la petreceri nu s-au oprit nici atunci când a încercat să părăsească relația. Ea a spus că Puff Diddy o bătea dacă nu voia să participe la aceste orgii.

Conform mărturiei sale, „Freak Off” era o combinație de muzică, droguri, sexualitate și putere. Camerele de hotel erau transformate în spații tematice, cu lumini stridente, muzică la volum maxim și oameni care se angajau în activități sexuale explicite.

Un fost angajat al lui Combs a declarat că era responsabil de curățarea camerelor după aceste petreceri, oferind detalii despre reziduurile de droguri, resturile de la petreceri și obiectele personale lăsate în urmă de participanți.

Această mărturie a fost susținută și de înregistrări video obținute de procurori, care prezentau o atmosferă „total haotică”, cu consum de substanțe ilegale și comportamente sexuale exagerate.

Mai multe surse apropiate de Combs au declarat pentru presa americană că „Freak Off” nu era doar un simplu party. Era un fel de ritual exclusivist, în care doar cei apropiați lui Diddy aveau acces.

Cei prezenți au povestit despre serile în care participanții erau încurajați să participe la activități „provocatoare”, de la striptease-uri private la sesiuni de dans provocator, iar fotografiile sau filmările erau strict interzise. Atmosfera era menită să testeze limitele și loialitatea celor din jurul său, iar persoanele care refuzau să participe se confruntau cu intimidare și presiune constantă.

Cassie Ventura a relatat în instanță că, în timpul acestor nopți, Diddy urmărea cu atenție cine interacționa cu cine și cine accepta să se implice în activități sexuale sau să folosească droguri.

„Era un joc de putere și control. Fiecare «Freak Off» era o demonstrație a influenței lui, iar cei care nu respectau regulile erau marginalizați sau umiliți”, a spus Cassie în declarația sa oficială.

Ea a mai precizat că experiențele trăite în cadrul acestor petreceri i-au provocat traume psihologice severe, culminând cu o tentativă de suicid înainte de a depune plângerea civilă în 2023. Cassie a mai povestit că Diddy îi obliga să întrețină relații intime și să se dea cu ulei de bebeluș pe tot corpul. Ea a spus că rapperul punea alți bărbați să urineze pe ea.

Alte femei care au participat sau au fost forțate să participe la petrecerile „Freak Off” au depus mărturie în instanță. Unele au descris modul în care li se ofereau droguri sau li se cerea să întrețină relații sexuale cu diverși invitați pentru a „câștiga favoruri”.

În plus, martorii au detaliat cum Diddy controla accesul și cine putea să stea în camerele private sau în apartamentele închiriate pentru astfel de petreceri, subliniind un mediu în care dominația și puterea erau exprimate prin manipularea sexuală și droguri.

Pe parcursul procesului, a fost adusă în discuție și relația profesională a lui Cassie cu Combs, care a devenit un element central al audierilor. Apărarea lui Diddy a susținut că toate interacțiunile au fost consensuale și că victimele erau motivate de câștiguri financiare.

În schimb, procurorii au subliniat că „Freak Off” nu era doar un context de petrecere, ci un mecanism de exploatare și intimidare, care avea efecte reale asupra psihicului și siguranței participanților. Fosta iubită a rapper-ului, Cassie, a povestit că a leșinat de multe ori în timpul acestor orgii și că îi lua zile întregi să se refacă.

Evenimentele au atras atenția publicului larg și a mass-media internaționale, iar termenul „Freak Off” a devenit asociat cu controverse și scandaluri legate de abuz în industria muzicală. Mărturiile Cassie Ventura au contribuit la închiderea unui proces civil în 2023, cu un acord de 20 de milioane de dolari, însă investigațiile federale au continuat, culminând cu arestarea lui Combs în septembrie 2024.

Participanții la aceste petreceri au povestit că, deși atmosfera părea inițial distractivă și exclusivistă, presiunile psihologice și intimidarea erau constante. „Dacă nu respectai regulile, erai eliminat din cercul lui Diddy, iar reputația ta putea fi afectată”, a spus unul dintre martori.