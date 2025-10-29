Bodi, incident grav în vacanță. Bolidul său a fost avariat
- Emma Cristescu
- 29 octombrie 2025, 11:31
Afaceristul Alex Bodi a trecut printr-un moment neașteptat în timpul vacanței sale în Monte Carlo. Cunoscut pentru pasiunea sa pentru mașinile de lux, fostul iubit al Emei Uta s-a trezit cu o situație care i-a întins nervii la maximum: bolidul său fusese avariat.
Mașina lui Bodi, avariată la Monte Carlo
Înainte de a ajunge în Monte Carlo, afaceristul a petrecut câteva zile în Barcelona, unde a sărbătorit ziua fiicei sale, Chaqueline. Dincolo de atmosfera relaxantă a vacanței, incidentul din Monte Carlo i-a amintit imediat că nici luxul și peisajele spectaculoase nu îl feresc de surprize neplăcute.
Alex Bodi a observat că aripa mașinii sale fusese lovită, iar vopseaua era zgâriată, ceea ce va necesita o reparație costisitoare. Gestul a stârnit și un mesaj ironic din partea afaceristului: „Oare e cu noroc când îți lovește mașina în Monte Carlo?“
El a postat pe Instagram și fotografii clare în care se vedeau daunele, atrăgând atenția fanilor și internauților. Mulți au comentat amuzat, alții au exprimat simpatie față de situația sa.
Și-a revăzut fiica
Pe lângă surpriza neplăcută cu bolidul, vacanța a fost însă marcată de momente emoționante alături de fiica sa. Relația dintre Alex Bodi și Chaqueline este una apropiată, iar în momentul reîntâlnirii lor, adolescenta și-a manifestat bucuria fără rețineri. „Chaqueline a sărit direct în brațele mele și a țipat de fericire“, a povestit afaceristul.
Alex Bodi, mesaj emoționant pentru fiica sa
În urmă cu câteva zile, fiica afaceristului, Chaqueline, a împlinit 14 ani. Acesta i-a pregătit o surpriză spectaculoasă și a scris un mesaj emoționant cu ocazia zilei sale de naștere. „La mulți ani, minunea vieții mele!”, a fost mesajul afaceristului pentru primul său copil.
Fiica cea mare a afaceristului locuiește cu mama sa în Spania, dar se vede des cu tatăl său. Bodi încearcă să o răsfețe cu fiecare ocazie și să o ducă în vacanțe de lux.
