Bodi, incident grav în vacanță. Bolidul său a fost avariat

Afaceristul Alex Bodi a trecut printr-un moment neașteptat în timpul vacanței sale în Monte Carlo. Cunoscut pentru pasiunea sa pentru mașinile de lux, fostul iubit al Emei Uta s-a trezit cu o situație care i-a întins nervii la maximum: bolidul său fusese avariat.

Înainte de a ajunge în Monte Carlo, afaceristul a petrecut câteva zile în Barcelona, unde a sărbătorit ziua fiicei sale, Chaqueline. Dincolo de atmosfera relaxantă a vacanței, incidentul din Monte Carlo i-a amintit imediat că nici luxul și peisajele spectaculoase nu îl feresc de surprize neplăcute.

Alex Bodi a observat că aripa mașinii sale fusese lovită, iar vopseaua era zgâriată, ceea ce va necesita o reparație costisitoare. Gestul a stârnit și un mesaj ironic din partea afaceristului: „Oare e cu noroc când îți lovește mașina în Monte Carlo?“

El a postat pe Instagram și fotografii clare în care se vedeau daunele, atrăgând atenția fanilor și internauților. Mulți au comentat amuzat, alții au exprimat simpatie față de situația sa.

Pe lângă surpriza neplăcută cu bolidul, vacanța a fost însă marcată de momente emoționante alături de fiica sa. Relația dintre Alex Bodi și Chaqueline este una apropiată, iar în momentul reîntâlnirii lor, adolescenta și-a manifestat bucuria fără rețineri. „Chaqueline a sărit direct în brațele mele și a țipat de fericire“, a povestit afaceristul.

În urmă cu câteva zile, fiica afaceristului, Chaqueline, a împlinit 14 ani. Acesta i-a pregătit o surpriză spectaculoasă și a scris un mesaj emoționant cu ocazia zilei sale de naștere. „La mulți ani, minunea vieții mele!”, a fost mesajul afaceristului pentru primul său copil.

Fiica cea mare a afaceristului locuiește cu mama sa în Spania, dar se vede des cu tatăl său. Bodi încearcă să o răsfețe cu fiecare ocazie și să o ducă în vacanțe de lux.