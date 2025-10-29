Monden

Bodi, incident grav în vacanță. Bolidul său a fost avariat

Comentează știrea
Bodi, incident grav în vacanță. Bolidul său a fost avariatBodi. Sursa foto EVZ
Din cuprinsul articolului

Afaceristul Alex Bodi a trecut printr-un moment neașteptat în timpul vacanței sale în Monte Carlo. Cunoscut pentru pasiunea sa pentru mașinile de lux, fostul iubit al Emei Uta s-a trezit cu o situație care i-a întins nervii la maximum: bolidul său fusese avariat.

Mașina lui Bodi, avariată la Monte Carlo

Înainte de a ajunge în Monte Carlo, afaceristul a petrecut câteva zile în Barcelona, unde a sărbătorit ziua fiicei sale, Chaqueline. Dincolo de atmosfera relaxantă a vacanței, incidentul din Monte Carlo i-a amintit imediat că nici luxul și peisajele spectaculoase nu îl feresc de surprize neplăcute.

Mașina lui Bodi

Mașina lui Bodi. Sursa foto Instagram

Alex Bodi a observat că aripa mașinii sale fusese lovită, iar vopseaua era zgâriată, ceea ce va necesita o reparație costisitoare. Gestul a stârnit și un mesaj ironic din partea afaceristului: „Oare e cu noroc când îți lovește mașina în Monte Carlo?“

El a postat pe Instagram și fotografii clare în care se vedeau daunele, atrăgând atenția fanilor și internauților. Mulți au comentat amuzat, alții au exprimat simpatie față de situația sa.

Creditele care ar putea fi anulate în 14 zile, fără penalități. Proiect de lege
Creditele care ar putea fi anulate în 14 zile, fără penalități. Proiect de lege
Oana Gheorghiu explică postările critice la adresa lui Trump: Opinii personale, exprimate în context emoțional
Oana Gheorghiu explică postările critice la adresa lui Trump: Opinii personale, exprimate în context emoțional
Alex Bodi și fiica lui

Alex Bodi și fiica lui. Sursa foto Instagram

Și-a revăzut fiica

Pe lângă surpriza neplăcută cu bolidul, vacanța a fost însă marcată de momente emoționante alături de fiica sa. Relația dintre Alex Bodi și Chaqueline este una apropiată, iar în momentul reîntâlnirii lor, adolescenta și-a manifestat bucuria fără rețineri. „Chaqueline a sărit direct în brațele mele și a țipat de fericire“, a povestit afaceristul.

Alex Bodi, mesaj emoționant pentru fiica sa

În urmă cu câteva zile, fiica afaceristului, Chaqueline, a împlinit 14 ani. Acesta i-a pregătit o surpriză spectaculoasă și a scris un mesaj emoționant cu ocazia zilei sale de naștere. „La mulți ani, minunea vieții mele!”, a fost mesajul afaceristului pentru primul său copil.

Fiica cea mare a afaceristului locuiește cu mama sa în Spania, dar se vede des cu tatăl său. Bodi încearcă să o răsfețe cu fiecare ocazie și să o ducă în vacanțe de lux.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:31 - Bodi, incident grav în vacanță. Bolidul său a fost avariat
11:24 - Ciucu, mesaj pentru Grindeanu după atacul la Gheorghiu: Cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate
11:13 - Creditele care ar putea fi anulate în 14 zile, fără penalități. Proiect de lege
11:04 - Ponta, despre Oana Gheorghiu: Ce ne facem dacă asta dă impresia partenerului american că România este condusă de oame...
10:57 - Explozia din Rahova. Anchetatorii au stabilit epicentrul deflagrației. Blocul afectat este impropriu pentru locuit
10:50 - Atacuri armate în Washington D.C..Mai mulți răniți și arestări în apropierea Universității Howard

HAI România!

Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”

Proiecte speciale