Gala Capital „Companii de Elită 2025”. Catalin Gruianu, DONA.Logistica: Echipa noastră este orientată către inovație

Revista Capital a recunoscut excelența companiilor românești în cadrul evenimentului „Companii de Elită” desfășurat pe 23 octombrie 2025. În categoria Logistică farmaceutică, DONA.Logistica s-a remarcat prin implementarea de soluții tehnologice inovatoare, automatizare și optimizarea proceselor, fiind distinsă cu „Premiul pentru inovație, automatizare și eficiență operațională în serviciile logistice farmaceutice”, o recunoaștere a eforturilor companiei de a asigura servicii rapide, sigure și eficiente pentru clienții săi.

„Bună seara tuturor! Sunt onorat să primesc acest premiu în numele echipei noastre. Vă mulțumim pentru recunoaștere și pentru acest premiu, la care nu ne așteptam, dar care este binevenit, având în vedere eforturile pe care le depunem zi de zi.

Echipa noastră este orientată către inovație: dezvoltăm lucruri noi, achiziționăm tehnologii moderne și digitalizăm procesele, acestea sunt obiectivele pe care ni le propunem și le implementăm constant. Această abordare contribuie la succesul nostru deoarece, având deja o infrastructură bine pusă la punct și o echipă în teren capabilă să preia diverse sarcini, a fost mult mai simplu să creștem și să integrăm noile produse în categoriile existente de vânzare. Implementarea a fost, astfel, un proces eficient și bine organizat” , declară Catalin Gruianu, Director Operational DONA.Logistica, pe scena Capital.

DONA.Logistica este unul dintre liderii din domeniul logisticii farmaceutice din România, oferind servicii integrate care asigură distribuția rapidă și sigură a medicamentelor către farmacii, spitale și alte unități medicale. Compania se remarcă prin investiții constante în tehnologii inovatoare, automatizare și procese care cresc eficiența operațională, asigurând în același timp siguranța și calitatea produselor livrate.

Dona.Logistică construiește încredere

Compania Dona.Logistică reprezintă motorul din spatele unuia dintre cele mai puternice lanțuri farmaceutice din România. Compania a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de peste 3 miliarde de lei și un profit net de aproximativ 60 de milioane de lei. Pentru 2025, conducerea estimează 3,6 miliarde de lei cifră de afaceri și un profit net de circa 61 de milioane de lei. „Ne menținem pe o linie de creștere sustenabilă și prudentă, adaptându-ne constant contextului de piață”, spune Andrei Condrea, director al diviziei de distribuție și vicepreședinte al Consiliului de Administrație.

Un capitol important l-au reprezentat investițiile. „În 2024 am alocat 50 de milioane de lei, direcționați în principal către achiziția de noi licențe de farmacii, integrarea diviziei VET și implementarea de soluții de automatizare în depozite și farmacii”, afirmă Condrea. Pentru 2025, compania își propune să mențină ritmul investițional. „Am bugetat peste 35 de milioane de lei pentru achiziții de noi licențe, construirea unui nou depozit logistic și modernizarea infrastructurii IT. Digitalizarea proceselor și automatizarea avansată vor rămâne priorități pentru a ne consolida excelența operațională”.

El subliniază că succesul se bazează pe calitate și adaptabilitate. „În retail, pacienții beneficiază de consultanță profesionistă din partea farmaciștilor noștri, iar în distribuția de medicamente pentru uz uman oferim soluții flexibile adaptate farmaciilor independente”. Pe segmentul veterinar, compania are unul dintre cele mai extinse de pe piață, iar livrările se fac în maximum 24 de ore oriunde în România.

