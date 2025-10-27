Gala Capital „Companii de Elită”..Cum a devenit Dr. Max reper în orientarea către pacient

An de an, Revista Capital celebrează performanțele unora dintre cele mai mari și importante business-uri din țara noastră. Redacția a organizat evenimentul „Companii de Elită” pe data de 23 octombrie 2025. Una dintre ele a fost și Dr. Max, o importantă afacere din domeniul retailului farmaceutic, care a primit din partea redacției „Premiul pentru orientare către pacient și acces echitabil la servicii de sănătate”.

Oana Trufășilă, University Relations Coordinator Dr. Max, a declarat pe scena Premiilor Capital că distincția este una reprezentativă pentru companie. „Fiind farmacist la bază, cu siguranță știu ce înseamnă provocările din farmacie și cu atât mai mult știu ce înseamnă și satisfacția unui simplu, dar sincer ‘Mulțumesc!’ din partea pacientului. Și îmi permit să vă răpesc un minut, două, ca să vă spun o scurtă istorioară cu care am debutat la începutul carierei mele de farmacist. Lucram într-o farmacie stradală și în farmacie mi-a intrat o pacientă cu o stare de sănătate vizibil alterată. Am avut grijă să-i ofer un pahar cu apă, un scaun și eventual să-i măsor și tensiunea arterială. Evident, erau valorile net superioare față de ceea ce știa dânsa. I-am oferit un pic de magneziu și peste un interval de 30 de minute, vreau să spun că aceste valori s-au schimbat”, povestește Oana Trufășilă.

Ea spune mai departe cum, ulterior, pacienta a plecat mulțumită din farmacie, iar după câțiva ani, timp în care s-a mutat, într-un punct de lucru Dr. Max, la câteva sute de metri pe același bulevard, i-a intrat aceeași pacientă în farmacie.

„Eu, evident, având atât de mulți pacienți în farmacie, n-o mai recunoscusem, dar mi-a rămas întipărită bucuria ei de a mă revedea și exclamația pe care a putut să-o spună în acel moment. ‘Vai, dar cât mă bucur că v-am revăzut’, mi-a zis ea. Cred că fiecare dintre noi poate să fie acolo alături de pacienți, cu grijă, și oferind servicii farmaceutice la care, pe lângă profesionalism, să mai adauge mai ales empatie. Iar faptul că Dr. Max a devenit prin acest premiu un reper în ceea ce privește oferirea serviciilor farmaceutice, nu numai că ne onorează, ci în același timp ne confirmă faptul că suntem în direcția potrivită pentru a pune în centru ceea ce este cel mai de preț lucru pentru noi, pacientul”, a încheiat Oana Trufășilă la momentul ridicării premiului.

Anul 2024 a fost unul de consolidare pentru Dr. Max România. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 10,77 miliarde de lei și un profit net de 9,62 milioane de lei. Compania și-a continuat parcursul pe dezvoltare prin investiții menite să susțină creșterea sustenabilă și adaptarea la nevoile în schimbare ale pieței. Cezar Zaharia, CEO-ul companiei, a explicat în cadrul unui interviu pentru Capital că acestea s-au concentrat pe eficiență, digitalizare și extindere logistică. Iar dezvoltarea „are în centru pacientul, pentru ca acesta să beneficieze de acces rapid, sigur și facil la produsele și serviciile de care are nevoie”.

Printre proiectele prioritare se numără relocarea depozitului din Craiova, extinderea capacității depozitului e-commerce și accelerarea digitalizării lanțului de farmacii. Pentru 2025, compania vizează relocarea depozitului din Iași într-o unitate modernă de peste 10.000 mp și creșterea cu 60% a capacității depozitului e-commerce, toate pentru a optimiza procesele și a răspunde rapid nevoilor clienților. „Anul în curs reprezintă o etapă importantă de consolidare pe piața de retail farmaceutic”, a afirmat CEO-ul.

Compania se diferențiază prin abordarea omnichannel, care combină experiența tradițională din farmacii cu soluții digitale inovatoare. Cezar Zaharia a explicat că pacienții pot interacționa „fizic, online sau prin aplicații mobile, având acces rapid la informații, produse și servicii, indiferent de locul în care se află”. Investițiile constante în echipa de specialiști și în dezvoltarea profesională a angajaților consolidează încrederea pacienților și poziția Dr. Max pe piața farmaceutică.

