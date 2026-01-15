Social

De Ziua Culturii, „Editura de carte" crește accesul la lectură și reduce prețurile! Descoperă promoțiile lunii ianuarie!

De Ziua Culturii, „Editura de carte” crește accesul la lectură și reduce prețurile! Descoperă promoțiile lunii ianuarie!
Anul 2026 a debutat cu vești despre taxe mai mari, scumpiri și incertitudini economice. Editura de carte a ales, însă, chiar de Ziua Culturii, să reducă prețurile și să crească, astfel, accesul la lectură. Până la sfârșitul lunii ianuarie, iubitorii de carte se pot bucura de promoții și oferte speciale pe edituradecarte.ro.

Reduceri spectaculoase pe edituradecarte.ro

Într-un context dominat de discuții despre majorări de prețuri, Editura de carte contrabalansează prin reduceri consistente, transformând ianuarie în cea mai accesibilă lună pentru achiziția de cărți.

Campania a fost lansată pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii, promoțiile fiind valabile până la finalul lunii ianuarie 2026

Istoria recentă, la prețuri speciale

Oferta promoțională include titluri reduse cu peste 60%, astfel că multe volume pornesc de la prețul de 10 lei.

Printre titlurile aflate în promoție se regăsesc volume dedicate istoriei recente a României și a lumii, precum: Portret neretușat – Nicolae Ceaușescu, 23 August 1944, legende și adevăr. Controverse și evaluări, Churchill și Tito, La est de Cortina de Fier sau Cei mai mari vizionari care au schimbat lumea. O selecție ideală pentru cititorii pasionați de evenimente, personalități și perspective care au modelat secolul XX.

Livrare gratuită cu Evenimentul Istoric

Comenzile de minimum 150 de lei beneficiază de transport gratuit. În plus, dacă adăugați în coș cel puțin o revistă Evenimentul Istoric, livrarea devine gratuită indiferent de valoarea totală a comenzii.

