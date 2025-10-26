Gala Companii de elită. Bilge Demirer, Garanti BBVA: „Cheia succesului înregistrat stă în valorile noastre globale”

Din cuprinsul articolului Finanțare inteligentă și responsabilă

Garanti BBVA a primit, în cadrul Galei Companii de elită, ediția 2025, premiul pentru performanță și adaptabilitate în sectorul corporativ. Distincția reprezintă o recunoaștere a eficienței cu care banca își consolidează poziția printr-o strategie orientată către client și prin soluții financiare inovatoare, care răspund provocărilor economiei moderne.

În cadrul Galei Capital Companii de elită, ediția 2025, Garanti BBVA a primit „Premiul pentru creștere solidă, peste media pieței și diversificare de portofoliu în bankingul corporativ”.

„În primul rând, aș vrea să încep prin a felicita toate companiile prezente pentru realizările lor. Este o mare onoare să primesc acest premiu. În ultimii ani, Garanti a crescut mult peste așteptările pieței pe partea corporativă. Cheia succesului înregistrat stă în valorile noastre globale. Una dintre cele mai importante a fost și este statutul deosebit pe care îl acordăm clientului. Mai simplu spus, noi, ca și companie, punem nevoile clientului mai presus ca orice. Tocmai de aceea suntem acolo pentru el, oricând are nevoie, nu doar prin finanțări, ci și prin consultanță. De asemenea, trebuie să subliniez faptul că mă simt privilegiat să am o echipă atât de dedicată alături de mine, iar premiul pe care îl primesc în această seară ne aparține nouă, tuturor. Vă mulțumesc”, a declarat Bilge Demirer, Deputy General Manager Enterprise Banking Area Garanti BBVA, pe scena Galei Capital.

Garanti BBVA redefinește constant bankingul corporate în România, adaptându-se unui mediu economic volatil, dar plin de oportunități. „Băncile s-au adaptat rapid la încetinirea creșterii economice, menținându-și solvabilitatea și lichiditatea”, a declarat Ana Maria Bălan, Corporate Banking & Sustainability Director, în cadrul unui interviu acordat revistei Capital. În prima jumătate a anului, creditele private au crescut cu aproximativ 9%, semn că apetitul pentru investiții rămâne ridicat.

Companiile locale manifestă o prudență calculată, dar cererea de finanțări rămâne solidă, în special în domenii strategice precum energia și producția alimentară. „Pentru noi, un parteneriat financiar pe termen lung înseamnă încredere și profesionalism”, a explicat reprezentanta Garanti BBVA, subliniind rolul grupului BBVA în susținerea extinderii internaționale a clienților.

Sustenabilitatea ocupă un loc central în strategia băncii. „Colaborăm strâns cu Grupul BBVA, pionier în domeniu, pentru a oferi soluții de finanțare verde și consultanță ESG”, a adăugat Bălan. Investițiile verzi sunt văzute ca un avantaj competitiv major, oferind acces la noi piețe și o gestiune eficientă a riscurilor. Automatizarea proceselor, analiza avansată a datelor și digitalizarea experienței clienților definesc noul banking. „Tehnologia ne ajută să oferim soluții personalizate și să fim mai aproape de clienți”, a punctat Ana Maria Bălan.

Pe termen lung, Garanti BBVA urmărește să reducă dependența clienților de un singur tip de finanțare, sprijinindu-i în diverse domenii și proiecte. „Ne implicăm în lucrări de infrastructură, proiecte civile și dezvoltări proprii, investind constant în digitalizare și tehnologii moderne pentru a monitoriza proiectele în timp real și a optimiza procesele interne”, a explicat Bălan.

Revista Capital Top 300 companii este disponibilă la punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul edituradecarte.ro. Ediția 2025 a Galei Capital Companii de elită poate fi urmărită pe canalul YouTube Hai România.