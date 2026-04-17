Povestea veteranului de pe Wall Street, Mark Mobius, poreclit „Indiana Jones” și „nașul” piețelor emergente

Puțini investitori au reușit să își lase amprenta asupra piețelor globale așa cum a făcut-o Mark Mobius. Supranumit „Indiana Jones” al finanțelor pentru investițiile sale riscante și „nașul” piețelor emergente, Mobius și-a clădit o carieră icredibilă acolo unde mulți vedeau doar incertitudine, informează thebell.io.

Astăzi, Mark Mobius este privit ca un pionier al investițiilor în economiile emergente, iar moștenirea sa continuă să influențeze modul în care investitorii privesc oportunitățile globale. Povestea sa nu este doar despre succes financiar, ci și despre curaj, intuiție și dorința de a descoperi noi orizonturi în lumea investițiilor.

Mobius nu s-a limitat la analiza datelor din birou. A călătorit constant, întâlnind antreprenori locali, evaluând direct companiile și înțelegând contextul cultural și economic al fiecărei țări. Această abordare practică i-a permis să descopere oportunități pe care alți investitori le-ar fi ratat.

Mai trebuie menționat faptul că de-a lungul carierei sale, a navigat prin crize financiare și schimbări geopolitice, rămânând fidel convingerii că piețele emergente oferă, pe termen lung, garanții solide de creștere. În ciuda riscurilor evidente, el a susținut constant că diversificarea globală și curajul de a investi în zone neexplorate pot aduce randamente neașteptate și chiar asta s-a întâmplat.

Pe data de 15 aprilie 2026, Mark Mobius a murit la 89 de ani, la Singapore. A fost una dintre figurile emblematice ale investițiilor globale, supranumit adesea „Indiana Jones” al finanțelor și considerat un pionier al piețelor emergente.

Mark Mobius s-a născut la 17 august 1936, în Long Island, New York, într-o familie cu rădăcini multiculturale: tatăl său, de origine germană, lucra ca bucătar pe o navă, iar mama sa provenea din Puerto Rico. În locuința lor se vorbeau frecvent trei limbi, engleza, germana și spaniola, un detaliu care i-a modelat deschiderea către alte culturi încă din copilărie.

Inițial atras de artă, Mobius a studiat artele plastice la Universitatea din Boston, perioadă în care își completa veniturile cântând la pian într-un club de noapte. Ulterior, și-a orientat parcursul academic către domenii mai analitice, obținând un master în comunicare și un doctorat în economie și științe politice la MIT.

O bursă de studiu l-a dus în Japonia, la Kyoto, unde a aprofundat cultura locală, experiență care i-a influențat decisiv traiectoria profesională. Inspirat de această incursiune, a ales să își construiască o carieră în Asia.

În anii ’60, a activat în cercetare de marketing în Thailanda și Coreea de Sud, iar ulterior și-a fondat propria firmă de consultanță în Hong Kong. Un episod neobișnuit petrecut în această perioadă avea să-i definească imaginea publică: un incendiu izbucnit în apartamentul său din Hong Kong i-a afectat părul, determinându-l să se radă complet pe cap.

Decizia s-a dovedit nu doar practică, ci și durabilă, devenind un element distinctiv al stilului său și aducându-i porecla de „Vulturul pleșuv”. Înainte de a-și construi reputația în domeniul investițiilor, Mark Mobius a avut un parcurs profesional divers, care a inclus inclusiv activități de promovare pentru producția jucăriilor Snoopy pe piețele asiatice. Intrarea sa în industria fondurilor de investiții a venit relativ târziu, în jurul vârstei de 50 de ani.

Un moment decisiv s-a produs în 1987, când John Templeton, fondatorul Franklin Templeton, i-a propus să pună bazele unuia dintre primele fonduri americane dedicate piețelor emergente. Lansat cu un capital inițial de 100 de milioane de dolari, fondul a vizat inițial șase piețe: Hong Kong, Filipine, Singapore, Malaezia, Mexic și Thailanda.

Până la retragerea sa din companie, în 2018, divizia Templeton Emerging Markets Group ajunsese să administreze active de peste 40 de miliarde de dolari în aproximativ 70 de țări. În 2015, el sublinia că preferă să vadă personal realitățile din teren, fie că este vorba despre companii sau economii naționale.

De-a lungul carierei, a vizitat 112 țări, participând la întâlniri de afaceri uneori neobișnuite, unde meniurile includeau preparate exotice precum cobai sau scorpioni, toate acestea în încercarea de a identifica oportunități înaintea altor investitori. Ritmul său de deplasare era intens, petrecând între 250 și 300 de zile pe an în călătorii, la bordul avionului său de afaceri Gulfstream IV.

În plan investițional, a demonstrat o capacitate remarcabilă de anticipare: a intuit începutul pieței „bull” din 2009 și a continuat să investească inclusiv în perioade de turbulență, cum a fost criza asiatică declanșată de devalorizarea bahtului thailandez în 1997. De asemenea, s-a numărat printre primii investitori instituționali care au sesizat potențialul Africii, lansând în 2012 Fondul Templeton Africa.

Investitorul Mark Mobius și-a construit o prezență solidă pe piața rusă încă din anii ’90, când a lansat, în 1995, fondul Templeton dedicat Rusiei și Europei de Est. Strategia sa a inclus achiziții masive de acțiuni în perioade de criză, inclusiv în timpul colapsului financiar din 1998. Sub coordonarea sa, portofoliul a cuprins companii importante din energie, sectorul bancar și industrie, iar implicarea directă a lui Mobius în conducerea unor firme, precum Lukoil, a vizat consolidarea mecanismelor de guvernanță corporativă.

Totuși, optimismul inițial a început să se erodeze la începutul anilor 2010. Mobius a atras atenția asupra problemelor sistemice din Rusia, în special asupra modului în care funcționează instituțiile de aplicare a legii și justiția. Aceste deficiențe, spunea el, afectează mediul investițional și limitează dezvoltarea companiilor, în special a celor mici și mijlocii. De asemenea, a avertizat că procesele de privatizare nu pot genera rezultate corecte în absența unor reforme structurale.

Un episod relevant pentru tensiunile dintre investitori și autorități a avut loc în 2013, când Rosneft a preluat TNK-BP și a lansat o ofertă de răscumpărare pentru acționarii minoritari. Oferta a fost contestată de mai mulți investitori, inclusiv de fondul administrat de Mobius, care au considerat prețul prea scăzut.

Disputa a ajuns până la nivel înalt, fiind discutată inclusiv în prezența președintelui Vladimir Putin. În cele din urmă, fondul și-a vândut participația, însă detaliile tranzacției au rămas confidențiale. În 2015, fondul specializat pe Rusia a fost închis, oficial din motive comerciale, fiind considerat prea mic pentru a justifica continuarea.

Cu toate acestea, Mobius a indicat și motive de îngrijorare legate de politicile autorităților ruse, inclusiv legislația care limita deținerea străină în mass-media. Un astfel de caz a fost cel al companiei CTC Media, unde schimbările legislative au forțat investitorii străini să își reducă participațiile, generând pierderi semnificative.

După anexarea Crimeei în 2014, Mobius a adoptat o poziție nuanțată: pe de o parte, a apreciat abordarea strategică a liderului rus, pe care o considera calculată, pe de altă parte a anticipat că sancțiunile economice ar putea determina o schimbare de direcție. În acel context, el vedea încă oportunități de investiții la prețuri reduse.

Situația s-a schimbat radical în 2022, odată cu declanșarea războiului din Ucraina. În acel moment, Mobius a decis să se retragă complet de pe piața rusă, reorientându-și interesul către alte piețe emergente, în special China.