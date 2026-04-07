O nouă criză globală se apropie, a avertizat șeful celei mai mari bănci din lume

Directorul executiv al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a declarat în scrisoarea anuală adresată acționarilor că economia globală se confruntă cu unele dintre cele mai complexe riscuri din ultimele decenii, generate de tensiuni geopolitice, transformări tehnologice rapide și vulnerabilități în piețele financiare.

Printre principalele amenințări identificate se află conflictele internaționale în desfășurare, inclusiv războiul din Ucraina și escaladarea tensiunilor din Iran, dar și deteriorarea relațiilor globale, în special cu China. În opinia lui Dimon, evoluția acestor crize ar putea redefini echilibrul economic mondial pentru anii care urmează.

Șeful JPMorgan consideră că mediul actual este marcat de incertitudine profundă, alimentată și de inflația persistentă, dar și de schimbările structurale generate de noile tehnologii. El atrage atenția că impactul acestor factori nu este încă pe deplin înțeles și ar putea produce efecte în lanț asupra economiilor și societăților.

În același timp, Dimon a lansat critici la adresa cadrului de reglementare bancară din Statele Unite. Potrivit acestuia, unele reguli introduse după criza financiară din criza financiară din 2008 au dus la un sistem birocratic, fragmentat și ineficient.

El susține că anumite cerințe privind capitalul și lichiditatea, precum și testele de stres realizate de Rezerva Federală, au limitat capacitatea băncilor de a finanța economia reală.

Deși a recunoscut că unele propuneri recente de reformă, precum pachetul Basel III Endgame, au fost ajustate față de variantele inițiale, Dimon a spus că persistă prevederi pe care le consideră inutile. În acest context, el a spus că instituțiile financiare considerate sistemice sunt obligate să mențină niveluri de capital semnificativ mai ridicate, ceea ce creează dezechilibre în competiția din sector.

Un alt punct sensibil evidențiat în scrisoare îl reprezintă turbulențele din piețele private de credit. Dimon a atras atenția că aceste segmente sunt caracterizate de lipsă de transparență și evaluări insuficient de riguroase, în special în cazul finanțărilor acordate companiilor din sectorul tehnologic. În astfel de condiții, există riscul unor retrageri masive de capital în cazul deteriorării climatului economic.

În opinia sa, autoritățile de reglementare ar putea interveni în viitor cu reguli mai stricte, inclusiv cerințe suplimentare de capital și standarde mai dure de evaluare a activelor, potrivit CNBC.

Referitor la inteligența artificială, liderul JPMorgan a spus că ritmul de adoptare este fără precedent și că impactul asupra economiei va fi major. El a respins ideea unei bule speculative în acest domeniu, dar admite că este dificil de anticipat cine va beneficia cel mai mult de pe urma acestei revoluții tehnologice.

Banca pe care o conduce este deja implicată activ în integrarea AI în operațiunile sale. Potrivit lui Dimon, tehnologia începe să schimbe structura forței de muncă, iar instituția are în plan o redistribuire amplă a angajaților pentru a se adapta noilor realități.