Criză medicală în Marea Britanie. Opt din zece farmacii nu mai au aspirină

Farmaciile din Regatul Unit se confruntă, în această perioadă, cu o lipsă semnificativă de aspirină, unul dintre cele mai utilizate medicamente pentru prevenirea infarctului miocardic și a accidentelor vasculare cerebrale, precum și pentru tratamentul durerii, potrivit Politico.

Situația a fost semnalată de reprezentanții sectorului farmaceutic, care avertizează că dificultățile de aprovizionare au devenit generalizate la nivel național.

Datele furnizate de National Pharmacy Association arată că problema este extinsă. În urma unui sondaj realizat în rândul a 540 de farmacii, 86% dintre acestea au declarat că nu au putut furniza aspirină pacienților în ultima săptămână. Informațiile au fost făcute publice vineri, pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de continuitatea tratamentelor pentru pacienții cu afecțiuni cardiovasculare.

Farmaciile au fost nevoite să adopte măsuri temporare pentru a gestiona stocurile disponibile. Potrivit respondenților la sondaj, medicamentul este distribuit cu prioritate pacienților cu afecțiuni cardiace acute sau celor care au nevoie de rețete de urgență.

Unele unități au decis să suspende vânzarea aspirinei fără prescripție medicală, pentru a asigura accesul pacienților aflați în tratament.

Președintele NPA, Olivier Picard, a declarat că organizația este „îngrijorată de aceste raportări și de implicațiile lor asupra pacienților”. Acesta a amintit că, între ianuarie și octombrie anul trecut, în Regatul Unit au fost prescrise aproximativ 51 de milioane de produse pe bază de aspirină.

O altă problemă semnalată de reprezentanții farmaciilor este legată de costurile de achiziție. Olivier Picard a explicat că, „pentru farmaciile care reușesc să obțină stocuri, costurile vor depăși cu mult sumele rambursate de [National Health Service], un nou semn al unui contract farmaceutic fundamental disfuncțional, care are nevoie urgentă de reformă guvernamentală”.

Această situație pune presiune suplimentară asupra farmaciilor comunitare, care trebuie să asigure continuitatea serviciilor în condiții financiare dificile.

În prezent, legislația din Regatul Unit nu permite farmaciștilor să ofere pacienților variante alternative ale unui medicament prescris, cum ar fi o concentrație diferită sau o altă formă farmaceutică, fără o nouă rețetă medicală.

Guvernul britanic analizează posibilitatea modificării acestor reguli, în contextul crizei de aprovizionare.

„De mult timp solicităm ca farmaciștii să poată face substituiri atunci când un medicament nu este în stoc și este sigur să se furnizeze o alternativă”, a declarat Picard.

El a adăugat că „situația actuală nu este doar frustrantă pentru pacienți, ci și periculoasă”.

La 16 ianuarie, autoritățile britanice au adăugat aspirina pe lista medicamentelor supuse interdicției de export, ca măsură de limitare a impactului penuriei interne.

La nivel internațional, subiectul aspirinei a atras atenția și în Statele Unite, după declarații recente ale președintelui american Donald Trump, care a afirmat că ia zilnic o doză mare de aspirină, considerând că este „bună pentru subțierea sângelui”.

În Uniunea Europeană, Pharmaceutical Group of the European Union a transmis că nu există, în acest moment, semnale privind lipsa aspirinei. De asemenea, European Medicines Agency, care monitorizează medicamentele aflate în deficit, nu include aspirina pe lista sa actuală.