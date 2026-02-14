Cum poți să-ți asiguri traiul din investițiile la bursă. Visul câștigurilor rapide și realitatea

Independența financiară prin investiții la bursă este un obiectiv care atrage tot mai mulți oameni, în special din rândul celor care visează să nu mai depindă de salariu sau de un loc de muncă fix. Ideea că poți trăi exclusiv din câștigurile generate de acțiuni sau de alte instrumente financiare sună tentant, dar realitatea este mult mai complexă. Piața bursieră este volatilă, iar randamentele nu sunt garantate; câștigurile rapide sunt excepția, nu regula. În exclusivitate pentru EVZ, Adina Cristea, reprezentant Investimental, a explicat diferența dintre visul de a trăi doar din bursă și obiectivele financiare realiste.

Brokerul subliniază că independența financiară nu se obține peste noapte și că succesul depinde de planificare, experiență, disciplină și asumarea riscurilor calculate.

În plus, factorii externi precum inflația, creșterea costului vieții sau schimbările economice pot influența semnificativ randamentele și stabilitatea financiară a celor care investesc.

„Există, într-adevăr, investitori – inclusiv în România – care au reușit să atingă un anumit nivel de autonomie sau independență financiară prin investiții. În majoritatea acestor cazuri, vorbim însă despre sume investite consistente, un orizont investițional foarte lung și experiența traversării cel puțin a unei crize majore, gestionată cu disciplină și fără decizii impulsive”, afirmă Adina Cristea.

Pentru majoritatea investitorilor, bursa nu este o soluție de venit imediat. Ea este un instrument de creștere treptată a capitalului. Potrivit celor din sector, riscurile cresc semnificativ dacă cineva încearcă să trăiască doar din tranzacții fără experiență sau strategie.

„Nu există o sumă standard, pentru că totul depinde de nivelul de cheltuieli al fiecărei persoane, de stilul de viață și de cât de stabilă este sursa de randament. În general, pentru a putea trăi din investiții fără să consumi din capital, este nevoie de un capital semnificativ, de o strategie solidă și de o disciplină foarte strictă, mai ales în perioadele în care piața este volatilă sau randamentele sunt sub așteptări”, a mai spus aceasta.

Adina Cristea atrage atenția că ideea de a trăi din investiții nu este ceva nou. În piețele financiare dezvoltate, oamenii învață de mult timp cum să-și gestioneze banii și să-și construiască independența financiară. Ea adaugă că există exemple de persoane obișnuite care au reușit să-și asigure un trai doar din investiții.

„Este important de precizat, din start, că nu vorbim despre un concept nou sau marginal. În piețele financiare dezvoltate există de decenii o educație financiară solidă în jurul acestui subiect, iar exemplele de persoane obișnuite care au reușit să atingă un anumit nivel de autonomie financiară prin investiții sunt reale”, continuă ea.

În astfel de situații, succesul lor a venit după planuri bine puse la punct, economii constante, sacrificii și mult timp de așteptare.

„În majoritatea cazurilor însă, aceste rezultate au fost obținute prin strategii foarte bine definite, economisire consecventă, sacrificii semnificative și un orizont investițional lung. Un aspect adesea subestimat este impactul inflației și al creșterii costului vieții. Chiar și investitori care și-au atins inițial obiectivele de independență financiară au fost nevoiți, în timp, să își regândească strategia, inclusiv planurile legate de pensionarea anticipată, pentru a se adapta noilor realități economice”, adaugă Cristea.

Brokerul susține că, pentru majoritatea oamenilor, investițiile sunt mai potrivite pentru consolidarea economiilor și creșterea capitalului pe termen lung.

„Obiectivul realist nu este atingerea rapidă a independenței financiare, ci creșterea siguranței și flexibilității financiare. Este nevoie de capital semnificativ, strategie solidă și disciplină, mai ales în perioadele de volatilitate sau randamente sub așteptări”, arată Adina Cristea.

Reprezentanții Investimental mai arată că Investitorii care reușesc să-și mențină disciplina aplică planuri clare: alocarea corectă a portofoliului, diversificarea, reinvestirea câștigurilor și adaptarea la schimbările pieței. Acești pași reduc riscurile și cresc șansele de succes pe termen lung.