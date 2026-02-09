Ministerul Finanțelor lansează o nouă rundă de valori mobiliare de stat. Cum poți obține dobânzi de peste 7%

Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova au acum șansa de a-și proteja economiile și totodată de a obține un venit constant. Valorile mobiliare de stat (VMS) sunt considerate un instrument financiar sigur, transparent și accesibil, iar noua rundă de subscriere se desfășoară între 9 și 18 februarie 2026. Investițiile se fac exclusiv online, prin platforma eVMS.md, cu semnătură electronică, fără drumuri suplimentare sau cozi.

Persoanele care aleg să investească pot opta pentru obligațiuni cu maturitatea de doi sau trei ani. Dobânda pentru obligațiunile pe doi ani este de 7,05%, iar pentru cele pe trei ani – 7,15%. Plata dobânzilor se face semestrial, direct în contul bancar al investitorului. Astfel, economiile devin un instrument de câștig sigur și previzibil.

Runda de subscriere din ianuarie 2026 a atras investiții de 151,9 milioane de lei, cererea depășind oferta de aproape două ori. În primele cinci zile ale perioadei, au fost realizate 705 tranzacții de către 589 de investitori, totalizând 90,6 milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei a fost direcționată către obligațiunile cu maturitatea de un an, iar obligațiunile pe patru ani au atras sume mai mici, dar constante. Aceste date arată interesul continuu al cetățenilor pentru VMS ca metodă sigură de economisire și câștig.

Platforma eVMS.md permite acces rapid și sigur la subscriere, iar toate informațiile necesare pentru investiții sunt publice și actualizate permanent. Pentru trimestrul I 2026, următoarele sesiuni sunt programate între 9–18 februarie și 9–18 martie, cu posibilitatea de a alege obligațiuni cu maturități de 1, 2, 3 sau 4 ani.

Valoarea dobânzilor este fixă, iar plățile semestriale în conturile bancare asigură predictibilitate pentru gestionarea bugetului personal. Autoritățile încurajează cetățenii să profite de această oportunitate pentru a-și păstra economiile în siguranță și pentru a obține un venit constant. Detalii suplimentare despre condițiile de subscriere pot fi consultate pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor și pe platforma eVMS.md.