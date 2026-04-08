Tatae de la BUG Mafia dezvăluie suma colosală pentru care formația face un show

Celebrul Tatae de la Mafia cunoscut și ca Tata Vlad a explicat la un podcast care este suma pe care o formația o cere la un concert. De altfel, artistul a explicat și care sunt rațiunile pentru care BUG Mafia cere această sumă.

BUG Mafia este una dintre trupele care la aproape 30 de ani de la lansare face furori pe orice scenă națională urcă. Acesta este motivul pentru care și tarifele de concert sunt destul de ridicate.

”Da, deci există BUG Mafia, primul artist din România, care în 2026, ia 100.000 de euro. Și te gândești, măi nene, 100.000 pentru un show. Da, dar sunt toți anii de alte show-uri pe mult mai puțini bani”, a explicat artistul.

De altfel, rațiunile economice sunt cele care îi ghidează și legat de festivalurile la care nu prea participă. ”Acum pe de altă parte facem show-urile proprii, pe box office propriu.

Și dacă dintr-un show pe box office propriu ies cu 75.000-80.000, 90.000 de ce să mă duc la un festival să cânt pe mai puțini bani?”, a mai spus acesta.

Pe de altă parte, Tata Vlad spune că la aces moment formația se poate compara lejer cu artiștii din afară. Asta chiar dacă bugetele din România nu se compară cu cele ale artiștilor din străinătate. Totuși calitatea actului muzical este la standarde înalte. ”Cum zice colegul Uzzi, noi știm că suntem foarte tari și nu din cauză că am făcut muzica pe care am făcut-o și că în România BUG Mafia înseamnă foarte mult.

Dar noi ne comparăm și ne-am comparat tot timpul cu artiști de afară, și vedem că nu suntem foarte departe, având în vedere ce bugete sunt acolo și ce facem noi, rahatul bici în Românica cu o fracțiune din bugetele lor, suntem foarte ok. Și atunci nu avem nevoie de pumni în piept”, a mai spus cântărețul.