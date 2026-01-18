Ce mai fac astăzi Cheeky Girls. Viața lor s-a schimbat radical

The Cheeky Girls, gemenele Monica și Gabriela Irimia, au transformat scena muzicală britanică acum mai bine de 20 de ani, iar astăzi continuă să fie active, combinând muzica cu celelalte proiecte. De la primele apariții în show-ul Popstars: The Rivals, fetele au trecut prin schimbări majore, fără să piardă însă spiritul care le-a făcut celebre.

Gabriela locuiește în York, Monica în Boston, Lincolnshire, iar ambele împart timpul între spectacolele live și munca în domeniul auto. „Ziua suntem îmbrăcate la costum, lucrăm la Audi, iar seara cântăm ca The Cheeky Girls, în ‘hotpants’. Avem ce e mai bun din ambele lumi”, povestește Monica Irimia.

Chiar și după două decenii, gemenele păstrează aceeași energie și farmec care le-au atras fanii. „Oamenii ne întreabă dacă acum suntem ‘cheeky women’. Nu. Suntem în continuare cheeky girls.”, adaugă ele.

Viața lor nu a fost lipsită de dificultăți. După falimentul casei de discuri Telstar, au trecut prin perioade de nesiguranță financiară și facturi uriașe, iar presiunea le-a afectat inclusiv sănătatea, ducând la tulburări alimentare. Cu toate acestea, Monica și Gabriela s-au vindecat.

„Când simți că pierzi controlul asupra tuturor lucrurilor, încerci să controlezi măcar ce mănânci. Ne-am vindecat de mulți ani, dar vorbim despre asta pentru ca alții să știe că există speranță.”

The Cheeky Girls, duo-ul pop format din gemenele Monica și Gabriela Irimia, au început ca două tinere aspirante la celebritate din Cluj‑Napoca, România, și au ajuns să fie recunoscute în întreaga lume datorită unei apariții neașteptate într‑un show de talente britanic.

Monica și Gabriela s‑au născut pe 31 octombrie 1982 într‑o familie cu pasiune pentru artă. În copilărie au studiat gimnastică, balet și au participat la turnee cu Opera de Stat Maghiară, pregătindu‑se pentru o carieră artistică înainte de a pleca spre Marea Britanie împreună cu mama lor în 2002.

Momentul lor definitoriu a venit odată cu participarea la talent‑show‑ul britanic „Popstars: The Rivals”, unde au atras atenția publicului și a producătorilor, deși judecătorii inițial nu le‑au considerat un act demn de competiție.

Critici precum Pete Waterman le‑au catalogat interpretarea drept una dintre cele mai neobișnuite, dar notorietatea creată a fost suficiente pentru a le deschide ușile industriei muzicale.

Profitând de expunerea din emisiune, gemenele au semnat un contract cu Multiply Records, filiala unei case de discuri britanice, și au lansat „The Cheeky Song (Touch My Bum)” – un single cu ritm pop‑dance care a surprins scena muzicală și a intrat imediat în topurile britanice.

Melodia s‑a vândut în peste 1,2 milioane de exemplare la nivel global și a atins locul al doilea în UK Chart, devenind un fenomen de cultură pop începutului de mileniu.

Succesul comercial a continuat cu alte piese în topurile britanice, precum „Take Your Shoes Off” și „(Hooray, Hooray) It’s a Cheeky Holiday”, iar albumul de debut PartyTime a ajuns pe poziții remarcabile în clasamentele din Marea Britanie.