Cum s-a născut fenomenul Survivor. Țara unde a început totul

Emisiunea Survivor, unul dintre cele mai longevive și influente reality‑show‑uri din lume, își are originile în Europa anilor ’90 și s‑a impus rapid ca un fenomen global de televiziune. Conceptul a fost creat de Charlie Parsons și a luat naștere sub numele de Expedition Robinson în Suedia în 1997, potrivit banijay.

Expedition Robinson a fost primul format de acest tip lansat oficial, unde concurenți erau izolați pe o insulă și concureau pentru supraviețuire și recompense.

Formatul original a fost dezvoltat ulterior în mai multe teritorii internaționale, iar varianta americană, Survivor, a devenit un adevărat reper de audiență și un model de succes pentru franciză, influențând producții similare în zeci de țări.

În total, peste 50 de teritorii din întreaga lume au obținut licența oficială pentru a produce propriile versiuni ale emisiunii, ceea ce atestă popularitatea și adaptabilitatea brandului Survivor.

Conceptul de bază al emisiunii rămâne același: un grup de persoane sunt duse într‑un loc izolat unde trebuie să supraviețuiască cu resurse limitate, să se descurce fără confortul cotidian și să depășească tot felul de probe, strategii și alianțe pentru a rămâne în competiție până la final.

Producătorii și licențiatorii formatului au declarat că accentul este pus atât pe rezistența fizică, cât și pe abilitățile sociale și strategice ale concurenților.

În România, formatul internațional a fost introdus inițial sub numele „Supraviețuitorul” și difuzat pe Pro TV în 2016, înregistrând prima sa serie filmată în Filipine, cu 18 concurenți și prezentatorul Dragoș Bucurenci. Serialul românesc reproducea structura clasică a formatului: triburi separate, jocuri de recompense și imunitate, și eliminări treptate până la desemnarea unui „supraviețuitor”.

După acest prim sezon, reality‑show‑ul internațional Survivor a revenit în România sub forma Survivor România în 2020, produs și difuzat inițial de Kanal D, cu Daniel Pavel în rol de prezentator și formatul adaptat la standardele francizei globale.

Emisiunea a continuat cu mai multe sezoane filmate în Republica Dominicană, acolo unde concurenții sunt împărțiți în triburi precum Faimoșii și Războinicii, trecând prin numeroase probe fizice și de strategie până la finalizarea competiției și desemnarea câștigătorului.

Ulterior, Pro TV a preluat formatul și a integrat Survivor România în grila sa permanentă de programe, la cererea publicului și datorită succesului pe care l‑a avut în rândul telespectatorilor. Directorii de programe ai postului au declarat în momentul revenirii în 2021 că adăugarea show‑ului în portofoliu reprezintă „un format incredibil” și o garanție de divertisment de calitate pentru piața locală.

Survivor România a înregistrat audiențe considerabile, transformându‑se într‑una dintre cele mai urmărite competitii de reality show din ultimii ani. Sezonul din 2022, de exemplu, a atras milioane de români în fața televizoarelor, iar succesul său a determinat producția unor noi ediții și adaptări ale formatului în anii următori.

Licența formatului Survivor este deținută la nivel global de companii specializate în drepturi de televiziune ce colaborează cu posturile locale care cumpără drepturile de producție. În cazul României, Pro TV a achiziționat oficial licența de la deținătorii internaționali ai formatului pentru a produce și difuza emisiunea, iar această achiziție include plata drepturilor de producție și exploatare a conceptului adaptat local.

Formatul Survivor nu a fost prezent în România doar o singură dată. După sezoanele difuzate între 2020 și 2025, în 2026, Antena 1 a cumpărat drepturile pentru Survivor și a pregătit o versiune proprie a show‑ului.